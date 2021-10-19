Atatürk büstüne saldıran şahıs tutuklandı

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'nın Orta ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne saldırdığı iddiası ile gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulunun bahçesindeki Atatürk büstünün kırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalar neticesinde, Atatürk büstüne zarar veren kişinin Ö.D. isimli şahıs olduğu belirlendi. Ekipler, şahsı yakalanarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANKIRI

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