AYDIN (AA) - Yönetmen Atalay Taşdiken'in yeni filmi "Gitme", çiftlikte atları çok seven bir kızın ailesiyle yaşadıklarını beyaz perdeye yansıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Turagay ismiyle destek alan filmin çekimlerinin büyük bölümü, Çatalca ilçesindeki bir at çiftliğinde yapıldı.

Oyuncu kadrosunda Serkan Ercan, Nehir Erdoğan, Isabella Haddock, Dolunay Soysert, Zeynep Erkekli, Baran Seyhan, Hasan Şahintürk, Aydın Orak ve Celile Toyon'un bulunduğu yapımın, gelecek yıl izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Taşdiken, bir sevgi ve vefa hikayesini beyaz perdeye aktardıklarını söyleyerek, "Sıcak bir baba-kız ilişkisi. Ayrılmak üzere olan anne babanın, biraz çocuk gözüyle panoramasının çizilmesi ve daha da önemlisi bütün bu olayların merkezinde de bizim bir atımızın olması söz konusu." dedi.

Taşdiken, kaybedilen ve unutulan değerleri filmin hatırlatacağına işaret ederek, "Biraz yüreğimizi ısıtacak. Bence daha da önemlisi kaybettiğimiz umudu bize tekrar hatırlatacak bir hikaye bu. Temel olarak aslında filmden çıktığımızda, kendimizi iyi hissedeceğimiz bir umut hikayesi diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Senaryonun 2017'de kaleme alındığını aktaran Taşdiken, yaklaşık 6 aylık ön hazırlık sürecinin ardından çekimlere başladıklarını dile getirerek, "Bu sürecin içerisinde sürekli, oyuncu, mekan ve ekip çalışması arayışları var. Dört hafta planladık prodüksiyon takvimini. Umarım her şey yolunda giderse en kısa sürede post prodüksiyonuna başlayıp, filmi hazır etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Atalay Taşdiken, çekimlerin ağırlıklı olarak Çatalca'da gerçekleştirildiğinin altını çizerek, "Hikayenin büyük bölümü bir at çiftliğinde geçiyor. Çatalca'da şu an bulunduğumuz mekan, bir at çiftliği. Önemli bir bölümü burada, kalan bölümleri de İstanbul şehir içinde farklı farklı yerlerde olacak." dedi.

"Beste" karakterini canlandıran oyuncuya da değinen Taşdiken, "Hikayedeki küçük kızımızı oynayan, Amerika'dan gelen bir oyuncu yavrumuz, Isabella Haddock, hem ata biniyor hem çok iyi bir oyuncu. İki ay önce Tribeca'da bir kısa filmiyle ödül alan yetenekli bir küçük kızımız." değerlendirmesinde bulundu.

"Kamera arkasındaki muhabbet, kamera önüne de yansıyor"

Filmde "Halil" karakterini canlandıran oyuncu Aydın Orak, 20 yıllık tiyatro, 10 yıllık sinema ve dizi oyunculuğu tecrübesinin ardından bu filmde oynadığını dile getirdi.

Orak, filmlerini takip ettiği Taşdiken ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Atalay Taşdiken'in karakterinden kaynaklı naif, düzgün, daha bizden olan bir set ortamı var kesinlikle. Bunun kamera önüne de yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü kamera arkasında nasıl bir muhabbet varsa kamera önüne de yansıyor. Güzel ve düzgün bir set. Güzel bir film çıkacağını düşünüyorum." dedi.

Atlarla pek çok sahnenin filmde yer aldığının altını çizen Orak, şunları söyledi:

"Kamera arkası, önü ve oyuncular arasındaki uyum gerçekten çok iyi. Sanki uzun yıllar beraber çalışıyormuşuz gibi bir his var. Atlarla ilk başta biraz yabancılaşıyoruz gibi oluyor ama zaman içerisinde birkaç kez iletişim ve temas kurunca normale dönüyor, normal bir insan ilişkisi gibi olmaya başlıyor. Bu filmde seyirci, insanlarla hayvanlar arasındaki ince duygu, iletişim ve teması görecek. Hayvanın da bir duygusunun, karakterinin olduğunu görecek. Çok duygusal, naif bir hikaye."

"İki hayalim bir araya geliyor"

Geçen yaz çekilen ve New York'taki Tribeca Film Festivali'nde jüri özel ödülü alan "Leylak" adlı kısa filmin 13 yaşındaki oyuncusu Isabella Haddock da filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Türk bir anne ile Yeni Zelandalı babanın kızı olarak New Jersey'da yaşayan Haddock, filmdeki diğer aktörlerin de kendisine yardımcı olduğunu aktararak, "Onlarla sete daha çok alışıyorum. Çok eğlenceli oluyor. Atlar var tabii ki. Onlarla her zaman eğleniyorum." ifadelerine yer verdi.

Haddock, haftada 3-4 gün ata bindiğini ve atları çok sevdiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyunculuğu çok seviyorum. Bana göre çok doğal, eğlenceli bir şey. İnşallah yine bir at filmde oynarım. Onlar benim için çok güzel çünkü iki hayalim bir araya geliyor. Filmde ata binmek çok değişik. Çünkü her yerde birisi kameraya çekiyor seni ama çok da eğlenceli. Çünkü her zaman yeni bir atla tanışıyorsun ve onun desteğini alıyorsun, arkadaş oluyorsun. Türkiye'de çok akrabam var, onları çok seviyorum. Burada insanlar çok sıcak, çok nazik çok tatlı. Seviyorum çok herkesi."

Filmde "Beste" karakterini oynadığını dile getiren Haddock, "O da benim gibi atları çok seviyor. Çiftlikte yaşıyor ve Turagay diye bir atı var. Çocukluğundan beri onunla yaşıyor çiftlikte. Onun en iyi arkadaşı o. Çok eğlenceli oynamak. Beste çok duygusal bir karakter. Ondan çok şey öğreniyorum." dedi.