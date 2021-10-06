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Atakum'da Eğitimde Verimliliği Artırma Programı'nın tanıtımı yapıldı

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Atakum'da Eğitimde Verimliliği Artırma Programı'nın tanıtımı yapıldı

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek "Eğitimde Verimliliği Artırma Programı" (EVAP) tanıtım toplantısı yapıldı.

ATAKUM, SAMSUN (AA) - Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek "Eğitimde Verimliliği Artırma Programı" (EVAP) tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, amaçlarının öğrencilere her zaman daha iyi bir eğitim-öğretim ortamı sunmak olduğunu söyledi.

Yetik, öğrencilerin sahip oldukları becerileri geliştirme kaygısı taşıdıklarını vurgulayarak, "Yaptığımız çalışmaların, çocuklarımızın yetişkin bir bireye dönüşmesinde ve topluma iyi bir insan olarak katılmasında önemli görevleri yerine getirdiğinin farkındayız. Bu yüzden severek öğrenmeyi ilke edilerek öğrencilerimizin ilgi alanlarının kapısını çalmaları ve buna göre kendilerini geliştirmeleri için uygun ortamları sağlamalıyız." dedi.

Yetik, söz konusu programla çocukların çok yönlü gelişimlerini desteklemiş olacaklarını da belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitimde Verimliliği Artırma Programı (EVAP) kapsamında bilimsel, teknolojik, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler ve sosyal sorumluluk alanlarında çalışmaların yapılması, deneyim paylaşımları, akran buluşmaları, veli akademileri ve kariyer günlerinin düzenlenmesi, öğretmenlere mesleki gelişimlerini desteklemek için lisansüstü eğitim olanağı sunulmasını hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda okullara, kurumlara birden çok gelişim alanına yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlerle, Spor Okulu, Kültür ve Sanat Okulu, Proje Okulu, Sosyal Sorumluluk Okulu Rozetlerinin kazandırılmasını planlıyoruz."

Toplantıya, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen, veli, öğrencilerden oluşan proje ekipleri ile usta öğreticiler katıldı.

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AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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