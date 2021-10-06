Aşk Mantık İntikam 16. bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam son bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yayınlandığı her akşam reyting oranlarıyla zirvede yer alan FOX TV'nin sevilen dizilerinden olan Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Mantık İntikam'ın merakla beklenen dizi fragmanını herkes aratıyor. Yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu? Aşk Mantık İntikam son bölüm izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 16. Bölüm fragmanı izle! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Esra her zamanki sabahlardan birine uyandığını sanırken bir anda Ozan'ın haberler iyle, televizyondaki görüntüsüyle, billboardlardaki kocaman resimleriyle çevrelenmiş bulur kendini. İki yıl önce boşandığı eski kocası Ozan her yerdedir. Hem de çok değişmiştir. Esra bıraktığında meteliğe kurşun atan Ozan bambaşka biri olmuştur artık. Çok başarılıdır, çok yakışıklıdır ve çok zengindir. Ozan'ın bulduğu sosyal medya uygulaması sayesinde hayatı değişirken Esra yerinde saymıştır. Esra daha bunların şokunu atlatamadan Ozan'la karşı karşıya gelir. Fakat eskiden Esra'yı canını verecek kadar seven Ozan yoktur artık karşısında. Soğuk, kibirli, Esra'ya öfke dolu bir adamdır karşısındaki.

Bu karşılaşma ikisinin de bitti sandıkları duygularını harekete geçirir. İşin tuhafı ikisi de bambaşka şeyler hatırlar evliliklerini düşününce. Esra için evlilik demek güvenli bir sığınak demektir. Babasının maceraperest ticaret hayatı yüzünden iflaslarla, hacizlerle dolu bir çocukluk geçiren Esra, babasına çok aşık olan annesinin bu aileyi ayakta tutmak için ne kadar uğraştığına tanık olmuştur. Aşk buysa ben yokum diye düşünen Esra, kendisini çok seven, güvendiği biriyle evlenmeyi kafasına koymuştur. Ozan'sa daha ilk görüşte Esra'ya sırılsıklam aşık olmuştur. Esra Ozan'ı görür görmez aradığı kişinin o olduğunu anlar ve kısa sürede evlenirler. Ancak Ozan'ın hayallerindeki işi yapabilmek için düzenli işinden istifa etmesiyle Esra'nın güvenli sandığı liman bir anda yerle bir olur. Ozan'ın yaratıcı fikirlerine bir türlü yatırımcı bulamaması yüzünden evin geçimi tamamen Esra'ya kalır. Esra kirayı ve faturaları ödeyebilmek için birkaç işte birden çalışmaya başlar. Annesi gibi olmamak için mantık evliliği yapan Esra annesinden beter bir hale düşmüştür. Bir süre evliliklerini ayakta tutabilmek için çabalasa da sonunda pes eder. Ama aslında her ikisi için de ayrılık nedenleri göründüğü gibi değildir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Burcu Özberk (Esra Erten), İlhan Şen (Ozan Korfalı), Burak Yörük (Çınar Yılmaz), Melisa Döngel (Çağla Yılmaz), Mehmet Korhan Fırat (Ekrem Erten), Günay Karacaoğlu (Zümrüt Korfalı), Zeynep Kankonde (Menekşe Erten), Süleyman Atanısev (Yalçın Erten), Murat Karasu (Arif Yılmaz), Birgül Ulusoy (Reyhan), Ceren Koç (Elif Korfalı), Sevda Baş (Zeynep), Mehmet Yılmaz (Musa), Sibel Şişman (Feraye), Gözde Duru (Gaye), Pelin Budak (Kuaför Neriman), Nilgün Türksever (Hande) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!





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