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Asfalt yama çalışmalarımız devam ediyor

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Asfalt yama çalışmalarımız devam ediyor

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şehir genelinde asfalt yama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şehir genelinde asfalt yama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan program dahilinde çalışan ekiplerimiz, acil olan bölgelere öncelik vererek asfalt onarım, bakım ve yama çalışmalarına devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, şehir genelinde başlatılan üst yapı çalışmaları kapsamında alt yapı çalışmalarından dolayı hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, şehir genelinde daha önce tespit edilerek plan ve programa alınmış tüm mahalle ve sokaklarda asfaltlama ve asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Çukurkuyu ve Yalnızbağ Yerleşkelerinde tahrip olmuş yollarda asfalt yama çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun, "Şehrimizin her yerinde planlı bir şekilde, vatandaşımızın memnuniyetini ön planda olacak şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. Üst yapıda çözüm bekleyen sorunları gideriyoruz. Şehir merkezinde yapmış olduğumuz üst yapı çalışmaları ile trafik akışını ve yaya ulaşımı daha güvenli kaliteli hale getirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte güçlü bir şekilde şehrimizin sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz" diye konuştu.

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