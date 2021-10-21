ASELSAN Belediye Ortaklığı Hızla Büyüyor

KIRIKKALE (Bültenler) - Birinci faz çalışmalarının tamamlanmasıyla şehirde trafik akış hızına büyük katkı sağlayan Projenin ilk etap sonuçları ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından değerlendirildi.

KIRIKKALE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU

Savunma sanayiinde elde ettiği bilgi birikimi, mühendislik, tasarım ve altyapı ile yetişmiş insan kaynağına sahip olan ASELSAN'ın Kırıkkale Belediyesi ile başlatmış olduğu Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Kırıkkale Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı'yı makamında ziyaret eden ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Akılı Kavşak Sistemi Kırıkkale'de başladı ve Türkiye geneline uygulanacak örnek bir proje oldu. Özellikle projemize İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu ilgi gösteriyor. Kırıkkale'ye yapmış olduğu ziyarette verilen brifing sonrası çalışmanın Türkiye geneline yayılması konusunda önemli mesajlar verdi" diye konuştu.

KAVŞAKLARDA TRAFİK BİLGİSİ SÜREKLİ KONTROL EDİLİYOR

Kırıkkale'de birinci faz aşamasının tamamlanmasıyla trafik akışına büyük rahatlık getirilen sistemin otomosyon merkezini Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı ile birlikte ziyaret eden Prof. Dr. Haluk Görgün çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada 17 kavşakta Akıllı Kavşak Sisteminin çalıştığı, kavşak kontrol sistemlerinde oluşabilecek arızalara anında müdahale edildiği buralarda kullanılan tüm ürünlerin ASELSAN Tarafından geliştirilip üretilen teknolojik malzemeler olduğu vurgulandı. Kavşakların bir biri ile konuştuğunu bunun da trafiğin rahatlatılmasında büyük önem olduğu yetkililerce belirtilerek bir çok istatistik bilginin tutulduğu bunların şehir üst yönetimi için alt bilgi sağlandığı belirtildi.

AKILI ULAŞIM BİLİM PARKI BÖLGEYE HİTAP EDECEK

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı ve Prof. Dr. Görgün daha sonra şehirde ASELSAN ile birlikte yürütülen projeler yerlerinde incelendi. Akılı Ulaşım Bilim Parkı inşaatının başladığını ifade eden Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, "Akılı Ulaşım Bilim Parkı bölgeye hitap edecek şekilde inşa ediliyor. Akılı Ulaşım Bilim Parkı diğer illerden öğrenci gelecek burada temel Fizik Deney düzenek alanı, uzay ajansı sergisi, Robatik kotlama, Minik mucitler atölyesi, Matematik ve akıl oyunları gibi konularda bilgilerle donaltılacaklar. Ayrıca Bilim Parkımız içinde bir de buz pisti inşaa ederek bu alanın bölgeye hitap eden bir yer olmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

KIRIKKALE'DEN ÜLKE GENELİNE ÖRNEK PROJE ASELSAN

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün Kırıkkale Belediyesi ile birlikte Akıl kavşak sitemi Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti. Görgün, "Kırıkkale'ye sık sık ziyaretlerimiz olacak. Akılı Kavşak sistemi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da talimatıyla ülke genelinde uygulanacak. Kırıkkale'de Türkiye'ye örnek olacak sistemi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı ve tüm ekibe teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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