Magazin gündemine bomba gibi düşen skandal haber üzerine sosyal medyada Asansörde dövülen ünlü şarkıcı kim? Yasak Aşk yaşadığı gerekçesiyle hangi ünlü şarkıcı darp edildi? soruları gündem oldu. Magazin dünyasında son günlerde bu skandal olay konuşuluyor. Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü iş insanı, ünlü bir şarkıcıyla yasak aşk yaşıyor. Yasak aşkı öğrenen iş insanın eşi o şarkıcıyı asansörde darp ediyor. Peki, Asansörde dövülen ünlü şarkıcı kim? Yasak aşk yaşadığı gerekçesiyle hangi ünlü şarkıcı darp edildi? Asansörde dövülen ünlü şarkıcı olayı ne? vatandaşlar en çok bu sorunun cevabını merak ediyor. İşte Snob Magazin'in gündeme bomba gibi düşecek haberinin detayları...

ASANSÖRDE DÖVÜLEN ÜNLÜ ŞARKICI OLAYI NE?

FULYA'DAKİ EVLERİNDE YAKAYI ELE VERDİLER

Yasak Aşk yaşayan ikili, 1.5 ay boyunca gizli gizli Fulya'daki evlerinde buluştu. Daha sonra evli iş insanın eşi bu durumu öğrenince çıldırmış! Eşi gibi iş insanı olan kadın, ünlü şarkıcıyı dedektif gibi takip ederek, Fulya'da evinde yakaladı.

ÜNLÜ ŞARKICI ASANSÖRDE DARP EDİLDİ

Yabancıymış gibi şarkıcıyla aynı asansöre binen iş insanı, bir anda asansörü durdurdu. Daha sonra ünlü şarkıcıya kimliğini açıklayan iş insanı, saldırmaya başladı. Önce şarkıcının pırlantılarını çıkaran iş insanı, daha sonra kıyafetlerini de parçaladı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İş insanının, ünlü şarkıcıyı 15 dakika boyunca darp ettiği öğrenilirken, şarkıcının da üstünü parçaladığı gelen bilgiler arasında. Güvenlik görevlilerinin gelmesinden sonra evli adamın eşi, bağırarak polis çağırdı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

POLİS ÇAĞIRDILAR

Şarkıcı ise güvenliklere, polis çağırmamasını söylediği öğrenildi. Güvenlikler yarı çıplak kalan şarkıcının üzerine kapattı. Bu sırada iş kadın, "Ben bu kadını dövdüm" diyerek, polis çağrılması istedi. Güvenlikçiler ise şarkıcıyı korumaya aldı.

ASANSÖRDE DÖVÜLEN ÜNLÜ ŞARKICI KİM?

Asansörde dövülen ünlü şarkıcının kim olduğu gündeme düşen skandalın ardından merak konusu oldu. Ancak, asansörde yasak aşk yaşadığı gerekçesiyle dövülen ünlü şarkıcının kim olduğu açıklanmadı.

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