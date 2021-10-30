Artvin'de tatil köyünü aratmayan huzurevi - Haberler
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Artvin'de tatil köyünü aratmayan huzurevi

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Duman - Haberler | Güncel

Artvin'de tatil köyünü aratmayan huzurevi Artvin'in Sakin Şehir (Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesinde muhteşem doğanın içinde yer alan huzurevi, lüks tatil köylerini aratmıyor.

ŞAVŞAT, ARTVİN (İHA) - Artvin'de tatil köyünü aratmayan huzurevi

ARTVİN - Artvin'in Sakin Şehir (Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesinde muhteşem doğanın içinde yer alan huzurevi, lüks tatil köylerini aratmıyor. İstanbul, Ankara, Erzincan, Sinop gibi farklı illerden gelen huzur evi sakinleri, burada yaşamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin saklı cenneti olarak nitelendirilen Artvin'in sakin şehir unvanına sahip Şavşat ilçesinde hizmet veren Naime-İsmail Yılmaz Yaşlılar Yaşam Yerleşkesi ülkenin bir çok bölgesinden ilgi görüyor.İlçeye 5 km mesafede bin 500 rakımlı Yavuzköy köyünde bulunan huzurevi, masal diyarlarını andıran tabiatı, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, tarihi eserleri, yaylaları ve yaban hayatıyla tam ortasında yer alıyor. Bakıma muhtaç yaşlıların kalabileceği 5 bin metrekarelik alanda inşa edilen, 2 katlı 9 binanın yer aldığı huzurevi 52 kişilik kapasiteye sahip. Ayrıca huzurevinde konaklayan yaşlıların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı sosyal tesislerde yer alıyor.

Türkiye'nin ilk Osmanlı sokak tipi yaşlılar yaşam merkezi

Türkiye'nin ilk sokak tipi yaşlılar yaşam merkezi olma özelliğini taşıyan ve Osmanlı sokakları ile yöre mimarisinin izlerini barındıran huzurevine Artvin'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Erzincan, Sinop gibi farklı illerden yaşlılar ilgi gösteriyor. Huzur evi sakinlerinden 75 yaşındaki Cihat Karakaş sakin şehir Şavşat'ta bulunan huzur evini tercih etmesini şu kelimelerle ifade ediyor:

"Çocuklarım yurt dışında bulunduğu için ve tek başına hayatını devam ettiremedim. Huzur evi arayışı içindeydim. KOAH hastalı olduğum için tavsiye üzerine Şavşat'a geldim. Burada mutlu oldum yalnızlığımı paylaşacağım insanları buldum, doğası havası muhteşem. Burada itilip kakılan değil de sevgiyle yanaşan insanları gördüm. Burasını havası suyu, doğası anlatmakla bitmiyor. Burayı yapan emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Artvin'de tatil köyünü aratmayan huzurevi

Artvin'de tatil köyünü aratmayan huzurevi

Artvin'de tatil köyünü aratmayan huzurevi

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Duman - Son Dakika Haberleri
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