Hayırsever tarafından yaptırılan cami hizmete açıldı

ARTVİN (AA) - Caminin dışarıdan görüntüsü ve detay görüntüler

İl Müftüsünün Konuşması

Vali Yılmaz Doruk'un konuşması

Caminin içinden görüntü Artvin'in Borçka ilçesinde hayırsever Yusuf Yüksel ile vatandaşların katkılarıyla yaptırılan cami hizmete açıldı.

Aydınlar Mahallesi'nde inşa edilen ve hayırsever Yusuf Yüksel'in adının verildiği camide Kur'an Kursu, gençlik merkezi, konferans salonu ve misafirhane gibi sosyal alanlar da yer alıyor.

Caminin açılışında konuşan Vali Yılmaz Doruk, Yusuf Yüksel ve diğer hayırseverlere teşekkür ederek, camilerin imar ve ihyasının çok önemli olduğunu söyledi.

Camilerin ibadet ve ilimle birlikte hayatın merkezine yerleştirilmesi gerektiğini belirten Doruk, şunları kaydetti:

"Cami, dayanışmanın, kardeşliğin mekanıdır. Hiçbir ayrım yapmadan yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdiğimiz evrensel kardeşliğimiz evvela camilerde vücut bulur. Bir millet bütün renkleriyle kardeş olduğunun bilincine camilerde varır. Bunun için cemaati olmayan her cami ne kadar görkemli olursa olsun yetim ve öksüz bir eserdir. Gençlerimiz başta olmak üzere bölge insanının Yusuf Yüksel Camisi'ni öksüz ve yetim bırakmayacaklarına inanıyorum."

Açılışın ardından camide incelemelerde bulunan Vali Doruk, İl Müftüsü Hasan Güneş'ten bilgi aldı.

Din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilen törene, Borçka Kaymakamı Ali Osman Bulat, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, hayırsever Yusuf Yüksel ve vatandaşlar katıldı.