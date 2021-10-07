Vali Baruş Arslantepe Kazı Heyetini Ziyaret Etti - Haberler
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Vali Baruş Arslantepe Kazı Heyetini Ziyaret Etti

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Vali Baruş Arslantepe Kazı Heyetini Ziyaret Etti

Vali Baruş, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde 2021 yılı kazı çalışmalarını tamamlayan Kazı Heyeti Başkanı İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ve kazı heyetini ziyaret etti.

MALATYA (Habermetre) - Vali Baruş, Unesco Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde 2021 yılı kazı çalışmalarını tamamlayan Kazı Heyeti Başkanı İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ve kazı heyetini ziyaret etti.

Vali Baruş'u İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ve Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli karşıladı.

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmalarda bulunan M. Ö. 3600-5000 yıllarına ait olduğu düşünülen tohumlar ve kazı çalışmaları hakkında Vali Baruş'a bilgiler verdi. Bu seneki kazı çalışmalarının tamamlandığını belirten Francesca Balossi Restelli, 2022 yılı kazı ve tanıtım çalışmalarını planlamak üzere ülkelerine döneceklerini ifade ettiler.

Vali Baruş; "Uzun yıllardır kazı çalışmalarını başarı ile devam ettirerek Arslantepe Höyüğünün Unesco Dünya Kültür Mirası listesinde yer almasında büyük emekleri bulunan başta Prof. Dr. Marcella Frangipane olmak üzere Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi ve 2021 yılı kazı çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine dönecek olan kazı heyetine hayırlı yolculuklar diledi.

Vali Baruş Arslantepe Kazı Heyetini Ziyaret Etti

Vali Baruş Arslantepe Kazı Heyetini Ziyaret Etti

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Haber: Vali Baruş Arslantepe Kazı Heyetini Ziyaret Etti - Haberler
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