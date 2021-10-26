Arnavutköy'de 'Kızıl Akbaba' bulundu

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de mahalle sakinleri uçamayan Kızıl Akbaba buldu. Akbabayı bulan kişi, onu tavuk etiyle besledi. Arnavutköy Belediyesi'nden gelen veteriner hekimlerin teslim aldığı akbabanın Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Arnavutköy'de dün akşam bir Kızıl Akbaba İmrahor Mahallesi'nde binanın çatısına kondu. Uzun süre çatıda bekleyen akbabanın daha sonra boş arsaya düştüğünü gören mahalle sakinleri, akbabanın yanına gitti. Uçamadığını fark ettiği akbabayı evinin çatı katına çıkaran Alaattin Aral, onu tavuk eti ile besledi. Aral, durumu belediye ekiplerine haber verdi. Arnavutköy Belediyesi'nden gelen veterinerlerin teslim aldığı akbabanın Doğa Koruma Ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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