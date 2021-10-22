Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 600. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 600. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, Harun'ukaçıran teröristlerin peşine düşmüştür. Teröristler gözlerini kırpmadan insanları öldürmektedir. Ekip bu işi sonlandırmak ve Harun'u kurtarmak için peşlerine düşer. Operasyon sırasında büyük bir çatışma yaşanır. Hüsnü, elinde bazuka olan teröristi görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bazukasını ateşler ve hedefindeki kişiyi vurur.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bora, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Harun ise kardeşinin başına gelenlerden dolayı Mesut komiseri suçlar. Mesut'un hakkında soruşturma açılması için baskı yapar ve amacına ulaşır. Soruşturma için Ankara'dan müfettiş İdil görevlendirilir. Bu sırada Hamit, öldürdüğü Rıdvan'ın patronunun Harun olduğunu öğrenir. Harun, kardeşi Bora'nın intikamını almak isterken Hamit de onun peşine düşer.

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