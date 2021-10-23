Arka Sokaklar 600. bölüm kim öldü? Arka Sokaklar Ali Akdoğan öldü mü? Arka Sokaklar son bölümde ne oldu?

Arka Sokaklar 600. bölüm kim öldü? Arka Sokaklar Ali Akdoğan öldü mü? sorularına yanıt aranıyor. Arka Sokaklar son bölümüne bazuka ile vurulan kişinin görüntüleri damga vurdu. O anlara şahit olan Hüsnü büyük bir şok yaşarken, Rıza babanın evine ulaşan haber Pınar'ı gözyaşlarına boğdu.

ARKA SOKAKLAR 600. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mesut komiser, Harun'un kaçırılması nedeni ile müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Olay sırasında yeraltı karakolunda Vedat'ı sorguladığını söyleyemeyen Mesut'un temize çıkması için Selin komiser tarafından bir plan yapılır.

Harun, Hamit tarafından kaçırılmıştır…

Hamit, kendisinin ve adamlarının yakınlarını ülkemiz üzerinden Avrupa'ya göndermek için Harun'u kullanır. Harun, Hamit'in elinden kurtulmak için bu isteğini kabul eder ve göçmenleri Türkiye'ye getirir.

Uyuşturucu kaçakçılarına yapılan operasyonda bir kişi ağır yaralanır...

ARKA SOKAKLAR ALİ AKDOĞAN ÖLDÜ MÜ?

Arka sokakların 22 Ekim 2021 günü yayınlanan 600 bölümde, uyuşturucu satanlara yapılan operasyonda, Rıza Baba'nın damadı ve ekibin önemli ismi Ali şehit olarak, diziye veda etti. Ali'nin tabutunun kaldırıldığı sahnede Rıza Baba'nın sözleri izleyicileri oldukça ağlattı...

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