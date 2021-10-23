Arka Sokaklar 600. bölüm kim öldü? Arka Sokaklar Ali Akdoğan öldü mü? Arka Sokaklar son bölümde ne oldu?
Arka Sokaklar'ın son bölümü fragmanıyla dikkat çekmişti. Dizinin tüm bölümünde ise sarsıcı bir kayıp daha verildi. Patlayan bomba ardından Rıza Babanın evine ulaşan acı haber Pınar'ı gözyaşlarına boğdu. İzleyiciler Arka Sokaklar 600. bölüm kim öldü? Arka Sokaklar Ali Akdoğan öldü mü? Arka Sokaklar son bölümde ne oldu? sorularına yanıt aradı. Alp Korkmaz Arka Sokaklar'dan çıktı mı? Arka Sokaklar son bölümünde vurulan kişi kim?
Arka Sokaklar 600. bölüm kim öldü? Arka Sokaklar Ali Akdoğan öldü mü? sorularına yanıt aranıyor. Arka Sokaklar son bölümüne bazuka ile vurulan kişinin görüntüleri damga vurdu. O anlara şahit olan Hüsnü büyük bir şok yaşarken, Rıza babanın evine ulaşan haber Pınar'ı gözyaşlarına boğdu.
Mesut komiser, Harun'un kaçırılması nedeni ile müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Olay sırasında yeraltı karakolunda Vedat'ı sorguladığını söyleyemeyen Mesut'un temize çıkması için Selin komiser tarafından bir plan yapılır.
Harun, Hamit tarafından kaçırılmıştır…
Hamit, kendisinin ve adamlarının yakınlarını ülkemiz üzerinden Avrupa'ya göndermek için Harun'u kullanır. Harun, Hamit'in elinden kurtulmak için bu isteğini kabul eder ve göçmenleri Türkiye'ye getirir.
Uyuşturucu kaçakçılarına yapılan operasyonda bir kişi ağır yaralanır...