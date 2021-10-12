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Aracıyla 8 yaşındaki yeğenine çarpan hala konuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aracıyla 8 yaşındaki yeğenine çarpan hala konuştu

İzmir'de Zerrin Kara 8 yaşındaki yeğeninin araçtan indiğini fark etmediğini iddia ettiği bir kaza sonucu, minik çocuğun üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu kazayı canlı yayında anlattı.

İZMİR (İHA) - İzmir'de Zerrin Kara 8 yaşındaki yeğeninin araçtan indiğini fark etmediğini iddia ettiği bir kaza sonucu, minik çocuğun üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu kazayı canlı yayında anlattı. Baba Adem Kara ise olayın ardından serbest bırakılan ablasının tutuklanmasını istedi.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında hala Zerrin Kara sessizliğini bozdu. Yaşanılan acı olayın detaylarını ve bilinmeyenlerini ilk kez anlattı.

Acılı hala Zerrin Kara kazayı anlattı. Kara, "Kaza bu oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü? Ben arabada olmadığını fark ettikten sonra yüzü gülüyordu, çok şakacı bir çocuktu yine şaka yapıyor sandım ama kulağında kan vardı. Kimse sesimi duymadı. Otopark karanlıktı" dedi. Kazanın ardından kurtarma çabalarını da anlattı Kara, "Arabayı çalıştırmak için uğraştım, kilit ekranı çıktı aracı çalıştıramadım, kucağımda taşıdım, bağırdım, kimse sesimi duymadı, bir acil tıp uzmanı müdahale etti" dedi.

Babanın "ihmal var" iddialara yanıt verirken gözyaşlarına boğuldu. "Bakan bir insan neden öldürür çocuğu, hiçbir şey boşluğunu doldurmuyor" dedi. Halanın iddiaları ise şaşkına çevirdi. "Eymen bende kalıyordu. Kardeşimin işi yok, bizden para istiyor. Eymen'in annesi yoğun bakımdayken Adem başkasıyla düğün yaptı, yıllarca eziyet etti, darbetti. Kanserden kaybettik, kısa bir süre sonra da Adem'in bir çocuğu oldu" dedi.

-İHA-

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