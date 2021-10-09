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Antalyalı kadın girişimciler, hobi bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri tüketiciye sunuyor

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Antalyalı kadın girişimciler, hobi bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri tüketiciye sunuyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde faaliyete geçen Kadın Girişimciler Durağı'nda, kadınların hobi bahçelerinde yetiştirdikleri doğal sebze meyvelerle hazırlanan ürünler satışa sunulurken, kadın istihdamına da katkı sağlanıyor.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde faaliyete geçen Kadın Girişimciler Durağı'nda, kadınların hobi bahçelerinde yetiştirdikleri doğal sebze meyvelerle hazırlanan ürünler satışa sunulurken, kadın istihdamına da katkı sağlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklenen, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen, Antalya Büyükşehir Belediyesinin uygulayıcısı olduğu "Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar Projesi" çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda, Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınlar, Korkuteli İmrahor Mahallesi'nde "Kadın Girişimciler Durağı" ismi verilen tesiste hizmet sunmaya başladı. Eski bir okul binası kuru gıda üretim ve paketleme tesisine dönüştürülürken, pek çok kadın hobi bahçesinde ürettiği doğal sebze meyvelerle hazırladığı ürünleri burada satıyor.

Kadın Girişimciler Durağı'ndaki satış mağazasında reçel, pekmez, turşu, baharat çeşitleri, salça, tarhana, un, salamura yaprak, bal, erişte, bakliyat ve kurutulmuş meyve çeşitleri tüketicinin beğenisine sunuluyor.

KORKOOP Başkanı Dudu Kocabaş, yaptığı açıklamada,"Kadınların üretime katılması ve emeklerinin kazanca dönüştürülmesi için geliştirilen proje çok anlamlı. Ürünlerimizi dünya genelinde tanıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
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