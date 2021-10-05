Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu 'Memleketim' müzikaliyle açtı - Haberler
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Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu "Memleketim" müzikaliyle açtı

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Kültür Sanat
Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) sezon açılışında "Memleketim" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) sezon açılışında "Memleketim" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenen müzikalde, Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süre gelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerleri türküler üzerinden yansıtıldı.

Soprano Semiha Derya Boran, Serap Demirhan Işık ve Tuğba Kubilay, tenor Fatih Şanal, bariton Ümit Burak Tekinay ve Emre Akyurt'un sahne aldığı eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetti.

Müzik düzenlemeleri Deniz Yıldız, metni ve rejisi Fatih Şanal'a ait eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu Memleketim müzikaliyle açtı

Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu Memleketim müzikaliyle açtı

Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu Memleketim müzikaliyle açtı

Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu Memleketim müzikaliyle açtı

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu 'Memleketim' müzikaliyle açtı - Haberler
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