Antalya'daki park yeri kavgası cinayeti sanığı hakkında müebbet hapis istemi

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da araç park yeri kavgasında bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Muratpaşa ilçesinde Erkan Şahin'i bıçaklayarak öldüren Halil İbrahim D. hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın olay günü Şahin ile aynı apartmanda yaşayan ailesini ziyarette gittiği belirtildi.

Sanığın aracını diğer araçların geçişini ve park etmesini zorlayacak şekilde park ettiği aktarılan iddianamede, bunun üzerine Şahin'in yakınlarıyla bu duruma tepki gösterdiği kaydedildi.

Bunun üzerine Halil İbrahim D. ve Şahin arasında tartışma çıktığı ifade edilen iddianamede, sanığın, "Araba benim, ben park ettim. Ne olacak." sözleri üzerine tartışmanın büyüdüğü belirtildi.

İddianamede, komşuların araya girerek tartışmayı önlediği, sanığın eve gidip bir müddet sonra elinde bıçakla aşağıya indiği anlatıldı.

Sanığın, maktulü aşağıya çağırdığı kaydedilen iddianamede, ikilinin arasında çıkan kavgada Halil İbrahim D'nin bıçakla ağır yaraladığı Şahin'in hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

"Kendimi korumak için bıçağı savurdum"

Halil İbrahim D, iddianamede yer alan ifadesinde, aracını yanaştırdıktan sonra Şahin'in gelerek kendisine küfürler ettiğini öne sürdü.

Şahin'in küfretmeyi sürdürmesi üzerine binaya girdiğini iddia eden sanık, "Yaklaşık yarım saat evde bekledikten sonra mutfakta bulunan araç anahtarını alarak arabayı düzeltmek için aşağı indim. Bu sırada Şahin ve yanındakilerle tekrar karşılaştım. Beni darbetmeye başladılar ve kendimi korumak için elimdeki bıçağı bir defaya mahsus olmak üzere savurdum." diyerek kendisini savundu.

İddianamede, sanığın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Çağlayan Mahallesi'ndeki sitede oturan annesini 16 Haziran'da ziyarete giden Halil İbrahim D. ile aynı sitede oturan iş insanı Erkan Şahin arasında otopark yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil İbrahim D. tarafından bıçaklanan Şahin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olaydan sonra kaçan Halil İbrahim D, Hurma Mahallesi'ndeki babasının evinde yakalanmıştı.