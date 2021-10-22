Antalya'da sahaf festivalinin üçüncüsü başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da sahaf festivalinin üçüncüsü başladı

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Kültür Sanat
Antalya'da sahaf festivalinin üçüncüsü başladı

Antalya'da "3. Kepez Sahaf Festivali" kitapseverlerle buluştu.

ANTALYA (AA) - Antalya'da "3. Kepez Sahaf Festivali" kitapseverlerle buluştu.

Kepez Belediyesince düzenlenen etkinlik, DokumaPark'ta kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Yazma eserler, tarihe tanıklık eden kitaplar, dergiler ve orijinal nüshaların satışa sunulduğu festivale, ülkenin dört bir yanından 41 sahaf katıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılış töreninde, festivali bir kez daha kitapseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Tütüncü, ilkbaharda da kitap festivali düzenlediklerini belirterek, "Üç yıldır her Cumhuriyet Haftası'nda bu etkinliği gerçekleştiriyor, farkındalık yaratmak istiyoruz. Bugün buradaki sahaflarımızın hepsi birbirinden kıymetli birer değer. Son derece güzel ve nitelikli bir festival olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Koleksiyonu alıcılarıyla buluşturan, söyleşiler ve kitap müzayedesinin de düzenleneceği festival, 31 Ekim'de sona erecek.

Antalya'da sahaf festivalinin üçüncüsü başladı

Antalya'da sahaf festivalinin üçüncüsü başladı

Antalya'da sahaf festivalinin üçüncüsü başladı

Antalya'da sahaf festivalinin üçüncüsü başladı

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title