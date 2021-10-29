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Antalya'da kuyumcu soygununda cinayet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kuyumcu soygununda cinayet Kuyumcu çalışanını öldüren şüpheliler altınları alıp kayıplara karıştı Antalya'nın Kepez ilçesinde sabah saatlerinde bir kuyumcuya giren kar maskeli bir kişi, kuyumcu çalışanını öldürüp altınları alarak olay yerinden kaçtı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da kuyumcu soygununda cinayet

Kuyumcu çalışanını öldüren şüpheliler altınları alıp kayıplara karıştı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde sabah saatlerinde bir kuyumcuya giren kar maskeli bir kişi, kuyumcu çalışanını öldürüp altınları alarak olay yerinden kaçtı.

Olay sabah saatlerinde Şehir Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre kuyumcuya gelen kür maskeli şüpheli, kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür'denişyerini açtığı sırada gelip altınları istedi. Gür'ün direnmesi üzerine silahla ateş eden şüpheli Gür'ü öldürüp iddiaya göre 2 kilogram civarında altını da alıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kuyumcu çalışanı Gür olay yerinde hayatını kaybederken polis kaçan şüphelinin peşine düştü.

Antalya'da kuyumcu soygununda cinayet

Antalya'da kuyumcu soygununda cinayet

Antalya'da kuyumcu soygununda cinayet

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Son Dakika Haberleri
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