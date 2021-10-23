Antalya'da ekimde deniz keyfi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da ekimde deniz keyfi

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel
Antalya'da ekimde deniz keyfi

HAVA sıcaklığının 24 derece olduğu Antalya'da sahiller, yaz günlerini aratmadı.

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - HAVA sıcaklığının 24 derece olduğu Antalya'da sahiller, yaz günlerini aratmadı. Kimileri denize girerken, kimileri de şezlongda ekim güneşinin keyfini çıkardı.

Hafta sonunu fırsat bilen kent sakinleri, Konyaaltı sahili başta olmak üzere park ve bahçelere akın etti. Kimileri denize girdi kimileri de güneşlendi. Konyaaltı sahilinin 'oteller bölgesi' olarak bilinen noktaları doldu. Antalyalılar kadar turistler de güneşli ekim ayının keyfini çıkardı. Su sporları ise gün boyunca tatilcileri eğlendirdi. Sürat motorunun arkasına bağlanarak havalanan paraşütteki 2 kişi dakikalarca sahili izledi. Antalya'da bugün hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece ölçüldü.


Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da ekimde deniz keyfi

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Son Dakika Haberleri
Cinayet şüphelileri kanlı kıyafetlerini silerken kameraya yakalandı

Cinayet şüphelileri kanlı kıyafetlerini silerken kameraya yakalandı

 Tunceli'deki cinayetle ilgili yakalanan zanlıların maktulün fotoğrafını çektiği belirlendi

Tunceli'deki cinayetle ilgili yakalanan zanlıların maktulün fotoğrafını çektiği belirlendi

 11 Ekim'den beri her yerde aranıyor! Genci kaçıranlar tutuklandı ama kendisi hala kayıp

11 Ekim'den beri her yerde aranıyor! Genci kaçıranlar tutuklandı ama kendisi hala kayıp
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title