Antalya'da dağlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde dağlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı. 4 hektar alanı etkileyen yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, öğle saatlerine yakın Konyaaltı İlçesi Sivridağ mevkinde dağlık alanda çıktı. Dağlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arazöz ve orman işçisi yönlendirildi. Ekipler yangına karadan müdahale etmekte zorlandı. Bunun üzerine bölgeye 1 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.

Yerleşim yerlerine uzak noktada etkili olan yangında 4 hektar ormanlık alan etkilendi. Ekiplerin yangını soğutma çalışması devam ediyor. Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yangının çıkışına yönelik olarak inceleme başlattı. - ANTALYA