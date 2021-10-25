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Antalya'da CHP Serik İlçe Başkanı Demir, görevinden istifa etti

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Antalya'da CHP Serik İlçe Başkanı Demir, görevinden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin ve eşinin sağlık problemleri nedeniyle partisindeki görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

İki yıla yakın süredir gece gündüz demeden onur ve gururla devam ettiği görevini bugün itibarıyla bıraktığını belirten Demir, "CHP'ye bağlılığım ilk günden itibaren bugüne kadar nasıl devam ettiyse bundan sonra da öyle devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bana bu görevi layık gören üye delegelerimize, bu süreçte yanımda olan eşime, aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım." ifadesini kullandı.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
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