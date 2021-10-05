Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Okul Tıraşı' filmi gösterildi - Haberler
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Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Okul Tıraşı" filmi gösterildi

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Okul Tıraşı" seyirciyle buluştu.

ANTALYA (AA) - 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Okul Tıraşı" seyirciyle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimleriyle devam ediyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen gösterimlerde davetliler alana, ateşleri ölçülerek, maske kontrolüyle alınıyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan "Yıldızların Altında 1" isimli açık hava sahnesinde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında "Okul Tıraşı" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Ferit Karahan'ın yazıp yönettiği filmde, Ekin Koç, Samet Yıldız, Melih Selçuk, Cansu Fırıncı ve Mahir İpek rol alıyor.

Gösterime, yönetmen ve oyuncuların yanı sıra teknik ekip de katıldı.

Filmin konusu

Film, şehirden uzak, baskı ve disiplinle yönetilen bir yatılı erkek okulunda okuyan Yusuf'un hastalanan arkadaşı Memo'nun hastaneye kaldırılması için harcadığı çabayı, okul idaresi ve öğretmenlerini ikna etme sürecini anlatıyor.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Okul Tıraşı' filmi gösterildi - Haberler
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