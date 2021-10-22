ANTAKYA BELEDİYESİ TÜRKİYE'NİN

EN İYİ TESBİH USTALARINI BİR ARAYA GETİRİYOR

Antakya Belediyesi Sanata ve Sanatçıya verdiği önem doğrultusunda büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Antakya Belediyesi El Sanatları Müzesi bu kez Türkiye'nin en iyi tesbih ustalarını bir araya getirmenin hazırlığı içerisinde.

Antakya Belediyesi'nden konuyla alakalı yapılan açıklamada şunlar yer aldı; "Antakya Belediye Başkanımız İzzettin Yılmaz'ın sanata ve sanatçıya verdiği önem doğrultusunda hemşerilerimizi sanatın en güzide örnekleri ile buluşturmaya, Antakya'da daha önce yapılmamış olan sergi ve workshop etkinliklerini yapmaya devam ediyoruz. Antakya Belediyesi El Sanatları Müzemiz 27, 28, 29, 30 Ekim tarihlerinde dört gün süre ile Türkiye'nin en iyi tesbih sanatçılarını hemşerilerimizle buluşturacak.

Etkinlik kapsamında sanatçılarımız, meraklılarına tesbih yapmayı öğretirken, el emeği göz nuru tesbihlerinin en güzel örneklerini sergileyecekler.

Tesbih workshop etkinlikleri ve sergisine Erzurum Oltu'dan Metin Çelebi, İstanbul Maltepe'den Bilal Kabat, Uşak'tan Hayrettin Bediz Saraçoğlu ve Antakya'dan Oral Meler el emeği göz nuru tesbihleri ile katılacaklar.

27 - 30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Tesbih Workshop etkinlikleri ve sergi 11. 00 - 19. 00 saatleri arasında ücretsiz olarak tüm sanatseverlere açık olacak. "

Yayın Tarihi :

22 Ekim, 2021

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