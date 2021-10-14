Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü Çankaya'da kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü Çankaya'da kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Kültür Sanat

Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü Çankaya'da kutlandı Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü Çankaya Belediyesi'nin düzenlendiği organizasyon kapsamında gösterilerle kutlandı.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü Çankaya'da kutlandı

ANKARA - Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü Çankaya Belediyesi'nin düzenlendiği organizasyon kapsamında gösterilerle kutlandı.

Çankaya Belediyesi 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. İlçenin yoğun caddelerinde vatandaşlara marşlar çalan bando gösterileriyle buluşturan Belediye, Yılmaz Güney Sahnesi'nde Bir Masaldır Ankara müzikli gösterisine ev sahipliği yaptı.

"Bir Masaldır Ankara"da 1920'li yıllardan itibaren Kurtuluş Savaşının karargahı olan Ankara'nın Başkent oluş süreci görseller eşliğinde izleyiciye aktarıldı. Ankara'nın Başkent oluşundan Cumhuriyetin ilk yıllarındaki gelişmelere, kültür sanat alanında yapılan hamlelerden ilk planlı yerleşimlere ve gecekondu yapılaşmasına değinilen anlatıda, işçisinden memuruna insan manzaraları şiirsel bir anlatıyla aktarıldı. Bir Masaldır Ankara'yı alkışlar eşliğinde izleyen seyirciler türküler ve şarkılara da eşlik etti.

Özgür Özkan'ın düzenlemesini ve hikaye anlatıcılığını üstlendiği gösteride Oğuz Boran ve Taylan Cansızoğlu solist olarak olarak yer aldı. Sanatçılara enstrümanlarıyla Ahmet Dinleyen, Okan Aydın, Okay Yıldız, Eray Kıhtır ve Furkan Sarılmışer eşlik etti.

Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü Çankaya'da kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü Çankaya'da kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü Çankaya'da kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü Çankaya'da kutlandı
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop
Magazin Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Sergio Perez Ferdi Kadıoğlu Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Numan Kurtulmuş Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü Çankaya'da kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 12:15:42. #1.13#