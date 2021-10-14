ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü Çankaya'da kutlandı

ANKARA - Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü Çankaya Belediyesi'nin düzenlendiği organizasyon kapsamında gösterilerle kutlandı.

Çankaya Belediyesi 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. İlçenin yoğun caddelerinde vatandaşlara marşlar çalan bando gösterileriyle buluşturan Belediye, Yılmaz Güney Sahnesi'nde Bir Masaldır Ankara müzikli gösterisine ev sahipliği yaptı.

"Bir Masaldır Ankara"da 1920'li yıllardan itibaren Kurtuluş Savaşının karargahı olan Ankara'nın Başkent oluş süreci görseller eşliğinde izleyiciye aktarıldı. Ankara'nın Başkent oluşundan Cumhuriyetin ilk yıllarındaki gelişmelere, kültür sanat alanında yapılan hamlelerden ilk planlı yerleşimlere ve gecekondu yapılaşmasına değinilen anlatıda, işçisinden memuruna insan manzaraları şiirsel bir anlatıyla aktarıldı. Bir Masaldır Ankara'yı alkışlar eşliğinde izleyen seyirciler türküler ve şarkılara da eşlik etti.

Özgür Özkan'ın düzenlemesini ve hikaye anlatıcılığını üstlendiği gösteride Oğuz Boran ve Taylan Cansızoğlu solist olarak olarak yer aldı. Sanatçılara enstrümanlarıyla Ahmet Dinleyen, Okan Aydın, Okay Yıldız, Eray Kıhtır ve Furkan Sarılmışer eşlik etti.