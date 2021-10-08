Ankara'nın Başkent Oluşunun 98. Yıldönümü: Çankaya'da Kutlamalar Festivale Dönüşüyor - Haberler
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Ankara'nın Başkent Oluşunun 98. Yıldönümü: Çankaya'da Kutlamalar Festivale Dönüşüyor

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Ankara'nın Başkent Oluşunun 98. Yıldönümü: Çankaya'da Kutlamalar Festivale Dönüşüyor

Çankaya Belediyesi Ankara'nın Başkent Oluşu'nun 98. Yılını tüm hafta sürecek etkinliklerle kutluyor.

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - Çankaya Belediyesi Ankara'nın Başkent Oluşu'nun 98. Yılını tüm hafta sürecek etkinliklerle kutluyor. Sergiler, senfoni ve caz konserleri, söyleşiler ve bando gösterileriyle 13 Ekim haftası Çankaya'da festivale dönüşecek.

Çankaya Belediyesi Ankara'nın Başkent Oluşu'nun 98. Yılını tüm hafta sürecek etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 9 Ekim'de Koray Avcı konseriyle başlayacak kutlamalarda sergiler, senfoni ve caz konserleri, söyleşiler ve bando gösterileriyle Ankara'nın Başkent Oluşunun 98. Yıldönümü festival havasında kutlanacak.

Koray Avcı konserinin ardından etkinlikler, 11 Ekim'de Kuğulupark ve Uğur Mumcu Parkı'nda eş zamanlı düzenlenecek "Meçhul Seyyahların Ankara Fotoğrafları" sergisiyle devam edecek. Ahmet Yüksel, Erman Tamur ve Gökçe Günel'in hazırladığı sergi, 15 Ekim'e kadar Başkentlilerle buluşacak.

12 Ekim'de ise Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu Bahçelievler 7. Cadde, Atapark çevresi ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde gösteriler düzenleyecek. Kutlamalar, 12 Ekim Zafer Park'ta düzenlenecek senfonik konserin yanı sıra "Bir Başkenttir Ankara" konseri Atatürk'ün cephe savaşlarından başlayarak Ankara'ya gelişine kadar geçen süreci dans, müzik ve sinevizyon gösterileri eşliğinde devam edecek.

BİR MASALDIR ANKARA

13 Ekim'de Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi "Bir Masaldır Ankara" konserine ev sahipliği yapacak. Oğuz Boran, Taylan Cansızoğlu ve Özgür Özkan'ın yer alacağı konserde Anadolu kenti Ankara'nın tarihini oluşturmuş, sokaklarına işlemiş türkülerle Ankara'nın başkent oluşunun hikayesi anlatılacak.

Etkinlik, 14 Ekim'de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek Uğur Kavas ile Ankara'dan Sahneler Sergisi ve Ankara Sineması üzerine söyleşi ile devam edecek. 15 Ekim'de Çayyolu'nda düzenlenecek Zeynep Bastık konseri ile sürecek kutlamalar, 16 Ekim'de İsmail Tunçbilek ve Şenay Lambaoğlu'nun "Sazla Caz Buluşuyor" konseriyle noktalanacak.

Taksim Trio'dan aşina olduğumuz "bağlamayı konuşturan adam" İsmail Tunçbilek ile yorumculuğunun yanı sıra şarkı yazarı kimliği ve özgün tarzıyla dikkat çeken Şenay Lambaoğlu'nun aynı notaları farklı şekilde konuşturmalarıyla yepyeni bir bütünlük yarattıkları performansları Ankaralı sanatseverlerle Kuğulupark'ta buluşacak.

KUTLAMA TAKVİMİ

Çankaya Belediyesi'nin Ankara'nın Başkent Oluşu'nun 98. yılı kutlama takvimi ise şöyle:

9 EKİM SAAT 19: 30

KORAY AVCI KONSERİ

YER: Dikmen Karapınar Mahallesi 1181 Sk.

11 - 15 EKİM 2021

MEÇHUL SEYYAHLARIN ANKARA FOTOĞRAFLARI SERGİSİ

Yer: Kuğulu Park ve Uğur Mumcu Parkı

12 EKİM 17: 00 - 20: 00

GENÇLİK BANDOSU GÖSTERİLERİ

Yer: Bahçelievler 7. Cadde, Çayyolu Atapark, Tunalı Hilmi Caddesi

12 EKİM 19: 00

"BİR BAŞKENTTİR ANKARA" SENFONİK KONSER

Yer: Zafer Park

13 EKİM 20: 00

BİR MASALDIR ANKARA KONSERİ

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi

14 EKİM

UĞUR KAVAS İLE ANKARA'DAN SAHNELER SERGİSİ VE ANKARA SİNEMASI ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Yer: Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

15 EKİM SAAT 20: 00

ZEYNEP BASTIK

YER: Çayyolu Arcadium AVM Arkası

16 EKİM SAAT 18: 00

SAZ CAZLA BULUŞUYOR KONSERİ

Yer: Kuğulupark

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Haber: Ankara'nın Başkent Oluşunun 98. Yıldönümü: Çankaya'da Kutlamalar Festivale Dönüşüyor - Haberler
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