ANKARA KENT KONSEYİ'NDEN MÜZİKLİ 'GENÇLİK BULUŞMASI'

ANKARA (Habermetre) - Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 'gençlik buluşması' organizasyonuna imza atarak Başkent'e üniversiteyi okumaya gelen gençleri bir araya getirdi. Karadenizli sanatçı Selçuk Balcı ve Ankara Kent Orkestrası'nın Gençlik Parkı'nda gençler için verdiği müzik ziyafetine; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş' da katılarak sürpriz yaptı.

Ankara Kent Konseyi, gençleri kentteki kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Başkent'e üniversiteyi okumaya gelen gençlerin kente uyum ve adaptasyonunu sağlamak için Gençlik Parkı'nda müzikli 'gençlik buluşması' organizasyonu düzenledi.

GENÇLERE KILIÇDAROĞLU VE YAVAŞ'TAN SÜRPRİZ ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sürpriz ziyarette bulunduğu gençlik buluşması, renkli görüntülere de sahne oldu.

Gençlerle bir araya gelmekten keyif aldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sizi bir araya getiren, beraber eğlenmenize olanak sağlayan Mansur Yavaş'ı hepinizin huzurunda kutluyorum. Siz gençler hayattan keyif aldığınız sürece, birlikte olduğunuz sürece ülkenin geleceğini güvence altına aldığınız sürece size de minnet duyacağız. Önünüzde var olan sorunları çözmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. "

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Belediye Meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı gençlik buluşması'nda bir araya gelerek kaynaşan öğrenciler, yoğun ilgi gösterdikleri Kılıçdaroğlu ve Yavaş ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

GENÇLER SELÇUK BALCI VE ANKARA KENT ORKESTRASI'NIN MÜZİK DİNLETİSİYLE COŞTU

Ankara Kent Orkestrası'nın müzik ziyafetiyle gönüllerince eğlenen öğrenciler, Karadenizli ünlü sanatçı Selçuk Balcı'nın şarkılarıyla da coştu.

Başkent'e okumaya gelen gençlerle buluşmaktan mutlu olduğunu dile getiren Selçuk Balcı, "Gençlerimizi mini bir konserle karşılamak istedik. Özellikle yurtların gençlere açılması, barınma ihtiyacının karşılanması ve gençlerin Ankara'ya geldiklerinde kendilerini Başkent'te kendi evlerinde gibi hissetmeleri gerçekten çok önemli" dedi.

Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Sözcüsü Halil Ecer de Başkent'in geleceğini temsil eden gençleri bir araya getirmenin kendileri için anlamlı olduğuna dikkat çekerek, "Buradaki gençlerimiz Ankara'nın geleceğini oluşturuyor. Siyaset üstü bir yerde konumlanıp hangi siyasi partiden olursa olsun gençlerin biraz daha üst akılla kendi politikalarını yöneticilere ve karar alıcı mekanizmalara benimsetmelerini istiyoruz" diye konuştu. AKK Gençlik Meclisi Psiko-Sosyal Farkındalık Komitesi Sözcüsü Şakir İpek ise, "Ankara'ya üniversite okumak için gelen gençlerin uyum ve adaptasyonu için düzenlenen bu etkinliğimizde Selçuk Balcı ve Ankara Kent Orkestrası'nı dinlemenin keyfini yaşadık" dedi.

"İLK DEFA ŞU AN KENDİMİ ÜNİVERSİTELİ GİBİ HİSSETTİM"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a barınma sorunlarını çözdüğü ve birçok konserde ağırladığı için teşekkür eden öğrenciler, yaşadıkları heyecan ve mutluluğu ise şu sözlerle ifade ettiler:

-Zehra Yörük: "Mansur Yavaş tarafından barınma sorunum çözüldü. Önce onun için teşekkür etmek istiyorum. Çok mutlu ve huzurluyum. Şimdi de Selçuk Balcı'yı dinlemeye geldim. "

-Şükran Bulut: "Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Bize hem barınma imkanı sağladı hem de ulaşımımızı sağladı. Üzerine bizi konserlere götürüyor. Bu gittiğim ikinci konser. Çok mutluyum. Buraya gelmeden önce çok düşünüyordum kalacak yerim yoktu. Çok sıkınıtlı bir süreçti ama şimdi çok mutluyum. "

-Zeynep Çalışır: "Ankara'ya üniversite okumaya geldim ve böyle etkinlikler bizleri çok heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Kendimizi üniversiteli gibi hissediyoruz. Etkinlikleri düzenleyerek bizi buraya getiren ve bu fırsatı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum. "

-Sema Polat: "İlk defa şu an kendimi üniversiteli gibi hissettim. Pandemi nedeniyle bu tarz etkinlikler olmuyordu. Bizi buraya getirdikleri için çok mutlu oldum. Arkadaşlarımla birlikte eğleniyoruz. "

-Enes Aykaç: "Bizleri önce yurda yerleştirdiler şimdi de böyle etkinliklerle buluşturuyorlar. Böylece yeni yerler keşfediyoruz, teşekkür ederim. "

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, barınma sorunu yaşayan öğrencileri şevkat evleri ile kiralanan yurt ve otellere yerleştirirken, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda Ankara Kent Filarmoni Orkestrası'nın sezon açılış konseri ile ATO Congresium'da gerçekleşen Haluk Levent ve Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu'nun konserinde de ağırladı.

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