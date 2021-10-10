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Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı (2)

EMNİYETTEN AÇIKLAMAAnkara Emniyet Müdürlüğü, anma töreni sırasında yaşananlar ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, anma töreni sırasında yaşananlar ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ve bildirim dilekçesinde belirtilen sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin güvenli şekilde tören alanına alındığı belirtilerek "Bu esnada etkinlik alanına girmek isteyen marjinal gruplar tarafından görevlilerimize fiili mukavemet ve saldırılar yapılmış, bir görevlimizin burnu kırılarak yaralanmıştır. Akabinde saldırı ve mukavemette bulunanlardan 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.


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