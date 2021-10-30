Ankara'da ' Cumhuriyet Tangoları' sahnelendi

ANKARA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda opera sanatçısı Figen Genç ve Kent Orkestrası'nın sahne aldığı gecede, 'Cumhuriyet Tangoları' gösterisi düzenlendi.

Başkent'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu akşam da devam etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Parkı'nda düzenlendiği etkinlikler kapsamında, önce sevilen rap müzik sanatçısı Gazapizm hayranlarına konser verdi. Ardından da Gençlik Parkı Büyük Sahne'de opera ve tango gösterileri düzenlendi. Ünlü soprano Figen Genç ve Kent Orkestrası sahne aldı. Ulu Önder Atatürk'ün en beğendiği şarkılar büyük bir coşkuyla söylendi. Şarkılar eşliğinde kadın ve erkek dans sanatçıları da 'Cumhuriyet Tangoları' ismiyle gösteri gerçekleştirdi.