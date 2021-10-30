Ankara'da 'Cumhuriyet Tangoları' sahnelendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da 'Cumhuriyet Tangoları' sahnelendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da 'Cumhuriyet Tangoları' sahnelendiANKARA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda opera sanatçısı Figen Genç ve Kent Orkestrası'nın sahne aldığı gecede, 'Cumhuriyet Tangoları' gösterisi düzenlendi.

Ankara'da ' Cumhuriyet Tangoları' sahnelendi

ANKARA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda opera sanatçısı Figen Genç ve Kent Orkestrası'nın sahne aldığı gecede, 'Cumhuriyet Tangoları' gösterisi düzenlendi.

Başkent'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu akşam da devam etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Parkı'nda düzenlendiği etkinlikler kapsamında, önce sevilen rap müzik sanatçısı Gazapizm hayranlarına konser verdi. Ardından da Gençlik Parkı Büyük Sahne'de opera ve tango gösterileri düzenlendi. Ünlü soprano Figen Genç ve Kent Orkestrası sahne aldı. Ulu Önder Atatürk'ün en beğendiği şarkılar büyük bir coşkuyla söylendi. Şarkılar eşliğinde kadın ve erkek dans sanatçıları da 'Cumhuriyet Tangoları' ismiyle gösteri gerçekleştirdi.

Ankara'da 'Cumhuriyet Tangoları' sahnelendi

Ankara'da 'Cumhuriyet Tangoları' sahnelendi

Ankara'da 'Cumhuriyet Tangoları' sahnelendi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını 'Sinan' eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını "Sinan" eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

 Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

 KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI

KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title