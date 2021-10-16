Ankara Barosu'ndan 'arzuhalcilik' yapan 5 kişiye suç duyurusu

ANKARA Barosu, Ankara Adliyesi çevresinde ücret karşılığında dava dilekçesi yazan 5 kişi hakkında, 'Avukatlık Kanunu'na muhalefet' suçundan suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Avukatlık Kanunu'na göre hukuki yardıma ihtiyaç duyan kişilere sadece mesleki sorumluluğa sahip, denetime tabi, eğitim alan ve ruhsat verilenlerin yardım edebileceği belirtildi. Baronun şikayet ettiği 5 kişiden Yusuf Yurttaşan ise, "Vatandaş avukata gitse bir dilekçeyi 500 liraya yazar, biz 50 liraya yazıyoruz" dedi.

Ankara Barosu, Ankara Adliyesi ile aile, ticaret ve çocuk mahkemelerinin bulunduğu ek hizmet binasının çevresinde 50 TL karşılığında dava dilekçesi yazan 5 kişi hakkında, suç duyurusunda bulundu. Suç Duyurusu dilekçesinde adliye binası girişinde ve çevresinde ellerinde 'dilekçe yazılır' tabelasıyla duran 5 kişinin olduğu, dilekçe başına 50 TL ücret aldıkları, bina çevresinde tel örgülerde 'dilekçe yazılır', 'fotokopi çekilir', 'e-devlet çıktısı, telefon çıktısı ve tarama yapılır' şeklinde ifadeler ile telefon numaraları ve site adreslerinin yer aldığının tutanakla tespit edildiği belirtildi.

Avukatlar, bu sırada adliye önünde bekleyen arzuhalcilerle tartıştı. Arzuhalciler ise avukatlara tepki gösterdi. Arzuhalcilerden Yusuf Yurttaşan, baronun daha önce de aynı nedenle kendilerine dava açtığını ve beraat ettiklerini söyleyerek, bu kararı Avukat Batuhan Yılmaz'a gösterdi. 35 yıldır arzuhalcilik yaptığını belirten Yurttaşan, "Bizi daha önce de mahkemeye verdiler. Mahkemeyi biz kazandık ve Yargıtay da kararı onadı. Tekrardan avukatlar bürosu bizi şikayet ediyor. Biz de onlara daha önceki kararı gösteriyoruz. Biz arzuhalciyiz, vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Vatandaş avukata gitse bir dilekçeyi, 500 liraya yazar, biz 50 lira 100 liraya yazıyoruz. Biz avukatlık yapmıyoruz" diye konuştu.