Angola Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığından YEĞİTEK'e ziyaret

Angola Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı'ndan bir heyet, 8 Ekim 2021 tarihinde MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Covid- 19 nedeniyle ülkemizde uygulanan Uzaktan Eğitim Sürecinin ayrıntılarını öğrenmek için incelemelerde bulunmak ve bilgi edinmek üzere heyetler toplantıda bir araya geldi. Heyette; Angola Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Direktörü ve Bakan Danışmanı Aldo Alberto Clemente SAMBO, Öğretmen Eğitim Enstitüsü Genel Müdürü Caetanao DOMİNGOS, Eğitim Bakanlığı Hukuk ve Mübadele Dairesi Mübadele Daire Başkanı Onylasor Marcos Ricardo NETO, Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri, Antlaşmalar ve Dava Dairesi Başkanlığı Antlaşmalar Dairesi Başkanı Nelson Cláudio Carneiro de SOUSA yer alırken Türk Heyetinden Uluslararası Anlaşmalar ve Burslar Daire Başkanı Mehmet KİRAZ ve ekibi ile YEĞİTEK Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı M. Hakan BÜCÜK, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mehmet İNAN, İletişim Daire Başkan Vekili Gökçen BOZ, Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Daire Başkan Vekili Emrullah UZUN, Eğitim Teknolojileri ve Teknik Destek Hizmetleri Daire Başkan Vekili Zehra SAYIN ve Teknik Uzman Funda İNCE katıldı.

Heyete, YEĞİTEK'in tarihçesi, FATİH Projesinin genel çerçevesi, yapılan çalışmalar, öğretmen eğitimleri, Sayılarla Uzaktan Eğitim konularında bilgiler verilerek Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nın bileşenlerini anlatan detaylı bir sunum yapıldı. Uzaktan Eğitimin Geleceği ve Hedeflerinin anlatılmasının ardından Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi hakkında genel bilgiler verildi.

Angola Öğretmen Eğitim Enstitüsü Genel Müdürü Caetanao DOMİNGOS, sunumun ardından Türkiye'de uzaktan eğitim çalışmalarının harikulade olduğunu dile getirdi. DOMİNGOS, salgın döneminde, Türkiye'deki kadar olmasa da kendi ülkelerinde de uzaktan eğitim faaliyetleri yaptıklarını ancak en çok ilkokul seviyesindeki öğrencilere uzaktan eğitim vermede zorluklar yaşadıklarını ifade ederek özellikle ilkokullarda yapılan uzaktan eğitim çalışmalarına dair detaylı bilgiler talep etti.

Sunum ve bilgi alışverişinin ardından EBA Kontrol Merkezini inceleyen ve YEĞİTEK Sistem Yönetimi Daire Başkanı A. Şamil DEMİRCAN'dan bilgiler alan heyet, YEĞİTEK stüdyolarını gezdikten sonra karşılıklı iş birliğine yönelik temennilerle binadan ayrıldı.

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