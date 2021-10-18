Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu
AA / Deniz Açık - Haberler | Güncel
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal'ı makamlarında ziyaret etti.
ESKİŞEHİR (AA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal'ı makamlarında ziyaret etti.
Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez ve beraberindekilerle Vali Ayyıldız'a ziyarette bulunan Arslan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Valilik'ten ayrıldı.
Daha sonra beraberindekilerle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı İrcal'ı ziyaret eden Arslan, basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri