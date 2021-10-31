Amazon'un kurucusu Bezos'un lüks yatı Muğla koylarında görüntülendi - Haberler
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Amazon'un kurucusu Bezos'un lüks yatı Muğla koylarında görüntülendi

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait lüks yat, Muğla koylarında mavi yolculuk seyri yapıyor.

MUĞLA (AA) - ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait lüks yat, Muğla koylarında mavi yolculuk seyri yapıyor.

Jeff Bezos'un Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki "Flying Fox" adlı yatı, Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'na demirledi.

Koyun farklı noktalarından da görülebilen yat, büyüklüğü ile dikkati çekti.

Üzerinde iki helikopter pisti ile bir helikopter bulunan yat, bir süre sonra hareket ederek Bodrum ilçesine gitti. Havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunan yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.

Motor yatların uzunluk sıralamasına göre 18'inci sırada gösterilen Flying Fox'un haftalık kirası, yat sektöründe hizmet veren internet sitelerinde 3 milyon avro olarak belirtiliyor.

Önceki yıl yaz aylarında Bodrum'un yanı sıra Muğla'nın turistik ilçeleri Fethiye ve Marmaris'te de görülen yata zaman zaman yakıt ikmali yapılmıştı.

Amazon'un kurucusu Bezos'un lüks yatı Muğla koylarında görüntülendi

Amazon'un kurucusu Bezos'un lüks yatı Muğla koylarında görüntülendi

Amazon'un kurucusu Bezos'un lüks yatı Muğla koylarında görüntülendi

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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