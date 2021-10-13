Amatör Spor Haftasında, Valiliğimizden Amatör Spor Kulüplerine Destek

AMASYA (Habermetre) - Valimiz Mustafa Masatlı, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ulusal ve uluslararası müsabakalarda ilimizi ve Ülkemizi temsil eden ve dereceye giren sporcularımıza yönelik düzenlenen 'Sporun Enleri Ödül Töreni'ne katıldı. Programda ayrıca protokol üyeleri, ilimiz spor camiası temsilcileri ve sporcularımız da yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda Amasya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Naci Öztürk ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç birer konuşma gerçekleştirdi.

Valimiz Mustafa Masatlı ise konuşmasında şunları ifade etti: "Öncelikle sporcularımızın ve spora gönül veren herkesin Amatör Spor Haftasını kutluyorum. Spor sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazdır. Her yaştan insanımızın, özellikle de gençlerimizin sporun farklı branşlarıyla ilgilenmesi sosyal ve kişisel gelişim için son derece önemlidir.

Spor faaliyetleri ayrıca gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını da sağlamaktadır. Son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimiz de sporun insan hayatındaki önemine istinaden, gerek spor altyapısına, gerek tesisleşmeye, gerekse yeni sporcular yetiştirilmesine büyük önem vermiştir.

Özellikle olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında ve diğer uluslararası spor organizasyonlarında sporcularımızın kazandığı başarılar spora verilen önemin bir tezahürüdür.

Bu süreçte ülkemizin dört bir yanına stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları suni sahalar ve gençlik merkezleri inşa edilmiş, uluslararası birçok spor organizasyonuna da başarıyla ev sahipliği yapılmıştır. Spora verilen önem ve altyapıya yapılan yatırımlar sayesinde Ülkemizde ve İlimizdeki lisanslı sporcu sayısında da çok önemli ölçüde artış kaydedilmiştir.

Amasya'mızda ise bu dönemde 12 Haziran Şehir Stadyumu yenilenmiş, kapalı spor salonu, gençlik merkezimiz ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın hizmetine sunulmuştur.

İlçelerimiz ölçeğinde de bu yatırımlara benzer birçok projenin tamamlandığını ve bir kısmının da devam ettiğini görmekteyiz. Bugün de hem Amatör Spor Haftasını kutlamak, hem başarılı sporcularımızı ödüllendirmek, hem de ilimiz genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine Valiliğimiz tarafından temin edilen spor malzemelerini teslim etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Bu vesileyle sporun ve sporcunun daima yanında duran, Ülkemiz spor altyapısına çağ atlatan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Milletvekillerimize ve İlimize bu alanda daima destek olan Hemşerimiz Hasan Davulcu Beye teşekkür ediyor, ödül alacak sporcularımızı tebrik ediyorum. "

Konuşmaların ardından İlimizi ve Ülkemizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil eden ve derece alan sporcularımıza 'Sporun Enleri' ödülleri Valimiz Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri tarafından verildi. Taekwondo Milli Sporcularımızın sergilediği gösterinin ardından Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde yapılan spor müsabakalarında dereceye giren sporcularımıza ödülleri Valimiz ve protokol üyeleri tarafından verildi. Programda ayrıca, İlimiz ve ilçelerimizin amatör spor faaliyetlerine uzun yıllar gönül vererek hizmet eden spor camiası üyelerine plaketleri verildi.

Program, Valiliğimiz tarafından ilimiz spor kulüplerine temin edilen spor malzemelerinin dağıtımı ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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