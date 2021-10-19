Aman Reis Duymasın filmi nerede çekildi? Aman Reis Duymasın konusu, oyuncuları - Haberler
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Aman Reis Duymasın filmi nerede çekildi? Aman Reis Duymasın konusu, oyuncuları

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Aman Reis Duymasın filmi nerede çekildi? Aman Reis Duymasın konusu, oyuncuları

Aman Reis Duymasın televizyon ekranlarında bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Aman Reis Duymasın filmi nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularının yer aldığı Aman Reis Duymasın filmi ne zaman çekildi? Aman Reis Duymasın oyuncuları ve konusu nedir?

Aman Reis Duymasın filmi nerede çekildi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşıyorlar. Bu tatilde işler bir süre sonra çığırından çıkıyor ve ekip Hızır Reis'in yaşananları duymaması için büyük bir çabaya girişiyor.

Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşıyorlar. Bu tatilde işler bir süre sonra çığırından çıkıyor ve ekip Hızır Reis'in yaşananları duymaması için büyük bir çabaya girişiyor.

Onur Tan'ın yönettiği, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte yazdığı Aman Reis Duymasın filmin çekimleri İstanbul ve Erdek'te gerçekleştirildi. Film, 13 Aralık 2019'da gösterime girmişti.

Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli

Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı

Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli

Sevinç Kıranlı: : Hatice Kalkandere

Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere

Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı

Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli

Sevil Akı Saner: Emine İspirli

Tevfik Erman Kutlu: Tekin Kutlu

Ömer Kurt: Zafer

Bekir Çiçekdemir: Hüsnü

Sabahattin Yakut: Korhan

Berna Üçkaleler: Sibel

Ezgi Esma Kürklü:Gamze

Oktay Kaynarca : Hızır Çakırbeyli

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