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Alpler'de başlayan keçi çiftliği hayalini devlet desteğiyle Sivas'ta gerçekleştirdi

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Alpler'de başlayan keçi çiftliği hayalini devlet desteğiyle Sivas'ta gerçekleştirdi

İstanbul'dan ata ocağı Sivas'ın İmranlı ilçesine dönerek devlet desteğiyle keçi çiftliği kuran 59 yaşındaki Gürsel Aslan, ürettiği peyniri Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor.

İMRANLI, SİVAS (AA) - İstanbul'dan ata ocağı Sivas'ın İmranlı ilçesine dönerek devlet desteğiyle keçi çiftliği kuran 59 yaşındaki Gürsel Aslan, ürettiği peyniri Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor.

Aslan, 2014'te eşi ve kızıyla gittiği İsviçre'deki Alp Dağları'nda karşılaştığı Saanen ırkı keçilerin süt verimini öğrenince Türkiye'de de bu ırktan yetiştirmeyi hayal etti.

Eşiyle ırkın özelliklerini araştıran Aslan, hayalini 3 yıl sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) kadın girişimcilere sağladığı 1 milyon 400 bin lira destekle gerçeğe dönüştürdü.

İstanbul'dan ata ocağı İmranlı'ya dönen Aslan, Çukuryurt köyü Çit Yaylası'nda eşi, kızı ve eşinin ağabeyinin yardımıyla yaklaşık 4 milyon liraya kurduğu çiftlikte Saanen ırkı keçi yetiştirmeye başladı.

Aslan, keçilerin sütüyle de 5 çeşit peynir üreterek, web sitesi üzerinden satışa sunuyor.

Yıllık ortalama 15 ton peynir üretilen tesiste, 320 civarında keçi yavrusu da damızlık olarak satılıyor.

Çitlikte, aile üyelerinin yanı sıra her yıl mevsimine göre 6-10 kişi istihdam ediliyor.

Gürsel Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedelerinin yaşadığı topraklarda hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yaklaşık 4 yıldır üretim yaptıklarını dile getiren Aslan, "Kadın girişimci desteği aldık. Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) desteklidir ve Avrupa Birliği projesidir. Dedelerimizin toprağı burası aynı zamanda. 25 bin metrekare alanda kurulu tesisimizin 4 bin 500 metrekarelik kısmı kapalı alandan oluşuyor. 249 keçiyle başladık, şu anda 600 civarı keçimiz var." diye konuştu.

Peynir altı suyundan kraker üretti

Keçilerden elde ettikleri 600 litre sütü "tulum, otlu, taze çoban, klasik beyaz ve Mihaliç" usulü peynire dönüştürdüklerini dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

"İmranlı endemik bitki örtüsü açısından çeşitlilik arz eden bir ilçe. Dolayısıyla peynir üretiminde bu otlardan da faydalanmak istedik. Mesela madımak yemeğinde kullanılan 'kormen' diye bir bitki var, bu otu yine ilçemizde birçok çeşidi bulunan kekikle birleştirerek otlu peynir elde ettik. Peynirlerimizin yanı sıra peynir altı suyundan kraker ürettik. Bu krakerlerin içinde yerel bitkiler bulunmakta, tam buğday unu da içeriyor. Bu da mesela sporcular, diyet yapanlar için çok güzel bir ürün oldu."

Aslan, ürünleri Türkiye'nin her noktasına ulaştırdıklarını dile getirerek, "4 yılın sonunda geldiğimiz durumdan çok memnunuz. Çok meşakkatli yollardan geçtik, çok çabaladık. Neticede istediğimiz, arzu ettiğimiz noktadayız. Kadın girişimcilere kesinlikle bu tür işlere girmelerini tavsiye ediyorum. Ne yapmak istiyorlarsa cesaretle atılsınlar. Devletten destek alabiliyorlarsa başvursunlar. Zor da olsa biz başardık, onlar da başarabilir." ifadelerini kullandı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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