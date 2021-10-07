Alperen Cihan Çetinkaya'ya anlamlı ödül

MALATYA (Bültenler) - Alperen Cihan Çetinkaya, 01.01.1991 tarihinde Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Manisa'da tamamladı. 2014 yılında Strasbourg Schuman III Hukuk Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Junior Chamber International ve Business Week tarafından 2013 ve 2014 senelerinde '' Türkiye'nin en başarılı 10 genci '' arasında gösterildi.

Çetinkaya, 2014 yılında The World Association for Hallyu Studies tarafından düzenlenen yarışmada 'özel ödül' derecesi kazanarak ülkemizi gururlandırmıştır. Türkiye'nin en hızlı büyüyen platformu seçilen İyilik Takipçileri Platformu'nun kurucu başkanlarındandır, aynı zamanda Malatya İş Adamları Derneği üyesidir.

2016 yılında İzmir'de serbest avukatlık yapmaya başlayarak meslek hayatına adım attı şu an isim İzmir-İstanbul-Ankara ve Bursa'da şubeleri bulunmakta. Gayrimenkul hukuku, ticaret hukuku, aile hukuku ve medya hukuku gibi alanlarda uzmanlaşan Alperen Cihan Çetinkaya, 2019 yılında Yılın En İyileri Medya Ödülleri Töreni'nde "Yılın En İyi Hukuk Danışmanı" ödülünün sahibi oldu.

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