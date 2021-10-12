Alo 182 üzerinden hastanelerden randevu alamayan vatandaşlar isyan etti

Son günlerde birçok vatandaş, Sağlık Bakanlığı'nın 2011 yılında faaliyete geçirdiği Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182 üzerinden kamu hastanelerine randevu bulamamaktan dert yanıyor.

AYLAR SONRASINA RANDEVU VERİLİYOR

Şikayetlerini sosyal medya platformlarından dile getiren vatandaşlar, bazı polikliniklerde aylar sonrasına randevu verilebildiğini belirtiyor. Kimi polikliniklerde ise aylar sonrasına bile randevu oluşturulamıyor.

ŞİKAYET YAĞIYOR

Sosyal medyada MHRS ve Alo 182 için yazılan binlerce şikayet var. İşte onlardan bazıları:

Tuzla Devlet Hastanesi kadın doğum bölümünden randevu almak istiyorum, alamıyorum. Aylardır çabalıyorum tüm randevuları dolu. MHRS'den alamıyorum, arıyorum alamıyorum. Her gün deniyorum sürekli dolu diyor. Hamileyken yakınımda olan devlet hastanesine gitmek istiyorum gidemiyorum.

İstediğim bölümden hiçbir devlet hastanesine randevu alamıyorum. Özeller çok pahalı, kimse bunu karşılayamıyor.

Ümraniye Devlet Hastanesi'ne tıbbi onkolojiye herhangi bir doktora bir türlü randevu alamıyoruz. Doktor Eylül ayında randevu almamızı söyledi. 182'yi arıyoruz ama hastanenin en yoğun doktoru diye randevu vermiyor, öbür doktorlara da randevu alamıyoruz.

1 yıldır Bakırköy Sadi Konuk sağlık kuruluna randevu alamadım. Sürekli dolu uyarısı alıyorum. Yatağa bağlı çocuğuma rapor çıkarmam gerek. Özel bir çocuğum var.

MHRS'den 1 aydır randevu talep ediyorum fakat randevu vermiyor. Çocuğum kırmızı reçete ile verilen ilaç kullanıyor ve bu ilacı sürekli kullanması gerekli. İlacı bitti, ilaç yazdırmaya gittiğimde doktor randevulu şekilde muayeneye gelmemizi istiyor. 1 aydır randevu talebi oluşturmama rağmen randevu alamadığımızı söylüyorum. "Alan nasıl alıyor, bir şekilde alacaksın" diye azarlanıyorum.

Doktor 1 ay sonra kontrole çağırıyor ama randevu alabilene aşk olsun.

Arıyorum, "Saat 16.00'da arayın" diyorlar. Arıyorum tüm randevular dolu. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184'ü arayıp sorunumu dile getirdim. Sonuç "Vatandaş kaynaklı" denildi.

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