Almanya'da felç geçiren tır şoförü Gürel, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildiAlmanya'da tır şoförüne 180 bin Euro fatura çıktı - Haberler
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Almanya'da felç geçiren tır şoförü Gürel, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildiAlmanya'da tır şoförüne 180 bin Euro fatura çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Almanya'da felç geçiren tır şoförü Gürel, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi Almanya'da tır şoförüne 180 bin Euro fatura çıktı Beyin kanaması nedeniyle geçirdiği felç sonucu Almanya'da 3 aydır hastanede tedavi gören tır şoförü Ahmet Gürel, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

İSTANBUL (İHA) - - Almanya'da felç geçiren tır şoförü Gürel, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Almanya'da tır şoförüne 180 bin Euro fatura çıktı

BREMEN - Beyin kanaması nedeniyle geçirdiği felç sonucu Almanya'da 3 aydır hastanede tedavi gören tır şoförü Ahmet Gürel, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Almanya'nın Bremen şehrinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 3 aydır hastanede yatan Mersinli tır şoförü Ahmet Gürel (61), dün akşam Türkiye'den gelen ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Bremen haline fındık getiren Güler, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 22 günü komada olmak üzere 3 aydır Bremen Merkez Kliniği (Klinik Bremen Mitte) adlı hastanede tedavi görüyordu. Türkiye'den, Bremen sebze ve meyve haline Nisan ayında fındık getiren Gürel, dönüşü için tırın dolmasının beklenenden uzun sürmesi sonucu yaşadığı stresin etkisiyle beyin kanaması geçirdi. Gürel, 27 Haziran'da kaldırıldığı hastanede, 3 aydır felçli yatıyordu. Ailesinin uzun uğraşlar sonucu yerini tespit ettiği Mersinli tır şoförü için, Bremen'de yaşayan Mahmut Göç ve Stuttgart'ta yaşayan yeğeni Fazlı Göksu Hannover Konsolosluğuyla bağlantıya geçerek Ahmet Gürel'in tedavisinin Türkiye'de yapılması için büyük çaba verdiler.

SGK ödedi

Üç haftadır beklenen ambulans uçak dün akşam saatlerinde Bremen'e geldi. Tır şoförü Ahmet Gürel'in Türkiye'ye nakli taksi şoförü Mahmut Göç'ün çabaları, Başkonsolosluğun desteğiyle dün akşam saatlerinde Bremen Havalimanına gelen Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği özel ambulans uçakla gerçekleşti. İstanbul'da evlatları tarafından karşılanan Gürel, ilk tedavisinin ardından memleketi Mersin'e götürülecek. Gürel'in, sadece komada bulunduğu 22 günlük hastane faturasının 149 bin Euro olduğu öğrenildi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen toplam masrafların ise 180 bin Euro'yu bulduğu belirtildi.

22 gün komada kaldı

Ahmet Gürel'in Stuttgart'ta yaşayan yeğeni Fazlı Göksu, "Yaklaşık 3 aydır dayım komada ve 1 aydır da Türkiye'ye uçuşunu bekliyorduk. Bir türlü kısmet olmadı. Hep bekledik bekledik. Olay medyaya yansıdıktan sonra halloldu. Emeği geçen herkes sağ olsun. Dayım ailesine kavuşacak. Memleketine gittiği için çok sevinçli. Bunu dile getiremiyor, ancak sevinçten ağlıyor. Sabırla iyileşmesini bekliyoruz" dedi.

Konu hakkında bilgi veren yardımsever Mahmut Göç ise olayı amcası vesilesiyle öğrendiğini belirterek, "Amcam vesilesiyle haber dar oldum. Dördüncü ayın sonunda Bremen haline yük getirmiş bu abimiz. 2 ay yükleme yapılmamış. Tırın içinde beklerken 27 Haziran'da beyin kanaması geçirmiş. Hastaneye kaldırılmış ve 22 gün komada kalmış. Çalıştığı firma Schengen vizesi alırken yurtdışı sigortasını iptal etmiş. Aylık maliyeti 40 Euro olan sigortasını yaptırmamış. Halbuki nakliye firması bu sigortayı yaptırmak zorundaydı. Türkiye'den emekli olan ve bu işi rica üzerine kabul eden Gürel ile ilgili böyle bir sorunla karşılaştık. Sonra Hannover Konsolosluğuyla irtibata geçerek sigortasını yaptırdık ve hastane masraflarını SGK karşıladı" diye konuştu.

Almanya'da felç geçiren tır şoförü Gürel, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildiAlmanya'da tır şoförüne 180 bin Euro fatura çıktı

Almanya'da felç geçiren tır şoförü Gürel, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildiAlmanya'da tır şoförüne 180 bin Euro fatura çıktı

Almanya'da felç geçiren tır şoförü Gürel, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildiAlmanya'da tır şoförüne 180 bin Euro fatura çıktı

Almanya'da felç geçiren tır şoförü Gürel, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildiAlmanya'da tır şoförüne 180 bin Euro fatura çıktı
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Haber: Almanya'da felç geçiren tır şoförü Gürel, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildiAlmanya'da tır şoförüne 180 bin Euro fatura çıktı - Haberler
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