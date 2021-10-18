Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'yi Ziyaret Edecek

İSTANBUL (DailyMotion.com) - 16 yıldır Almanya Başbakanı olan ve siyaseti bırakmaya hazırlanan Angela Merkel, çeşitli ülkelere düzenlediği veda ziyaretleri kapsamında bu akşam geç saatlerde İstanbul'a gidecek ve yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son kez görüşerek, Türkiye'ye veda edecek

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