Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'yi Ziyaret Edecek
16 yıldır Almanya Başbakanı olan ve siyaseti bırakmaya hazırlanan Angela Merkel, çeşitli ülkelere düzenlediği veda ziyaretleri kapsamında bu akşam geç saatlerde İstanbul'a gidecek ve yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son kez görüşerek, Türkiye'ye veda edecek.
İSTANBUL (DailyMotion.com) - 16 yıldır Almanya Başbakanı olan ve siyaseti bırakmaya hazırlanan Angela Merkel, çeşitli ülkelere düzenlediği veda ziyaretleri kapsamında bu akşam geç saatlerde İstanbul'a gidecek ve yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son kez görüşerek, Türkiye'ye veda edecek
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