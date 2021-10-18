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Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'yi Ziyaret Edecek

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

16 yıldır Almanya Başbakanı olan ve siyaseti bırakmaya hazırlanan Angela Merkel, çeşitli ülkelere düzenlediği veda ziyaretleri kapsamında bu akşam geç saatlerde İstanbul'a gidecek ve yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son kez görüşerek, Türkiye'ye veda edecek.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - 16 yıldır Almanya Başbakanı olan ve siyaseti bırakmaya hazırlanan Angela Merkel, çeşitli ülkelere düzenlediği veda ziyaretleri kapsamında bu akşam geç saatlerde İstanbul'a gidecek ve yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son kez görüşerek, Türkiye'ye veda edecek

Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'yi Ziyaret Edecek
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

 Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
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