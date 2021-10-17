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Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi... Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi... Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde alkollü bir sürücünün arkadan çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Endürlük Mahallesi Endürlük Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 38 LS 142 plakalı otomobilin alkollü olan sürücüsü T.Ç., yolda bisikleti ile giden Hamza Karaoğlu'na arkadan çarptı. 11 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Hamza Karaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuklarının ölüm haberini alan aile de olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Hamza Karaoğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, sürücü T.Ç. de gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi... Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi... Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi... Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi... Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi... Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi... Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi... Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi... Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi... Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
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Haber: Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi... Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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