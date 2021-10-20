Aliya İzzetbegoviç vefatının 18. yılında İstanbul'da söyleşiyle anıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bosna Sancak Derneğince, "Vefatının 18. yılında Boşnakların bilge liderini onu tanıyanlar anlatıyor" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Bayrampaşa'daki dernek binasında gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Saraybosna Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cemalettin Latiç, 22. Dönem AK Parti milletvekilleri Hüseyin Kansu ile Süleyman Gündüz katıldı.

Prof. Dr. Latiç, Aliya İzzetbegoviç'e dünyada en büyük saygının Türkiye'de gösterildiğini vurgulayarak, "Özellikle Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum, Aliya'ya duyduğu saygıdan dolayı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Saraybosna'nın İslam coğrafyası açısından önemine değinen Prof. Dr. Latiç, "İslamiyetin üç tane önemli sancağı vardır. Bunlardan bir tanesi İstanbul, bir tanesi Kudüs, biri de Saraybosna'dır. Rahmetli Aliya sayesinde İslami uyanış ilk önce Saraybosna'dan başlamıştır." diye konuştu.

Süleyman Gündüz de Aliya İzzetbegoviç'in tüm etnik grupların kardeşçe yaşaması için mücadele ettiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Yeryüzünde hiçbir halk birbirine düşman olmaz. Zaten Aliya da tevhidi anlatırken biraz da buna vurgu yapıyor. Tevhit, sadece Allah'ı birlemek değildir. Tevhit, farklılıklarımızla birlikte özgür, eşit, adalet ve barış içinde yaşamanın diğer adıdır. Eğer Allah dileseydi hepimizi birbirimize benzeşir yaratırdı. Bosna'nın dini ve etnik olarak üç ayrı bölgeye bölünmesi teklifi 1992 yılında Aliya'ya götürüldü. Aliya bu teklife ne dedi? 'Biz farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görmüş bir eğitimden, inançtan geldik. Biz farklılıklarımızla birlikte yaşayabiliriz. Onları bir üstünlük değil, zenginlik olarak gören bir ahlaktan geliyoruz. Biz Sırp ve Hırvat komşularımızla geleceği beraber kuracağız.'"

Hüseyin Kansu ise Aliya İzzetbegoviç'in entelektüel alt yapısına değinerek, yaşarken üç konuda mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

Kansu, "Birincisi, ömür boyu İslam'ı kaynağından öğrenmeye azmetmiştir. İleri yaşına rağmen kitap okumayı ihmal etmemiştir. Kendisini yenileyen bir insandır. İkincisi, sosyalist dönemde halkı adına verdiği özgürlük mücadelesidir. Üçüncü mücadelesi ise 1992 ile 1995 yılları arasında etnik soykırıma karşı, ölüm kalım savaşında halkı ile beraber verdiği mücadeledir" şeklinde konuştu.

Programa, CHP Milletvekili Cihangir İslam ile Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de katıldı.