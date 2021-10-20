Aliya İzzetbegoviç ölümünün 18. yılında Bayrampaşa'da anıldı

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa Belediyesi, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in 18. ölüm yıl dönümü münasebetiyle, anma programı düzenledi. Bosna katliamı ilişkin görüntülerin izletildiği salonda, öğrenciler daha sonra düzenlenen sergi alanını gezdi.

Bayrampaşa Belediyesi, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in 18. ölüm yıl dönümü münasebetiyle, Aliye İzzetbegoviç Kız İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda anma programı gerçekleştirdi. Programda Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bosna katliamı ilişkin görüntülerin izletildiği salonda, öğrenciler daha sonra sergi alanı gezdi.

"Bilge cumhurbaşkanının adını da yaşatalım dedik"

Program sonrasında konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bilge Cumhurbaşkanı ve sayın Cumhurbaşkanımızın kadim dostu 18 yıl önce vefat etti. Vefatının yıl dönümü münasebetiyle bugün bir aradayız. Özellikle okulumuzun adı da, Aliye İzzetbegoviç. Bu okul burada yokken burayı öyle bir lise yapalım ki o ölümsüz olan Bilge cumhurbaşkanının adını da yaşatalım dedik. Bu mükemmel yerde imam hatip kız lisemizi ortaya koyduk. Böylece Aliye İzzetbegoviç'in bu imam hatip lisesinde adını yaşatırken, kendisini de burada hep birlikte anacağız. Bosna savaşında büyük kahramanlıklar gösterdi ve çok büyükte mücadele verdi. İslam manifestosu yazdı özellikle de bütün gençlere o İslam manifestosunu muhakkak okuyun ona göre asla nefret ettirmeyin ve unutmayın öğüdü verdi" dedi. - İSTANBUL