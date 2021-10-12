Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bunun ardından öğrenciler, ALES açıklandı mı? ALES açılımı nedir? ALES ne demek? ALES ne anlama geliyor? ALES'te kaç soru var? Hangi konular çıkıyor? ALES 2 sonuçları açıklandı mı? ALES 2 sonuç sorgulama ekranı! 2021 ALES 2 sonuçlar açıklandı! merak etti. İşte ALES 2 sınav sonuçları sizlerle...

ALES 2 AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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ALES AÇILIMI NEDİR?

Ales açılımı : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır. Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici durumdadır.

Tezli yüksek lisans başvurularında ALES puanı YDS gibi gereklidir. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES sınavı gerekmemektedir. Genel olarak sayısal ve sözel analitik düşünmeyi ölçen bir sınavdır. Sınav süresi 150 dakika iken geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

2018'de e-YDS'ye benzer şekilde e-ALES'in yapılacağı duyrulmuş ancak sınav uygulanmadan iptal edilmiştir.

ALES NE DEMEK? ALES'TE KAÇ SORU VAR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) anlamına geliyor. ALES'te toplamda 50 sözel 50 sayısal olmak üzere 100 soru bulunmaktadır.

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