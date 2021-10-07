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Son dakika haberleri... Alanya'da bahçe yangını kısa sürede söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Alanya'da bahçe yangını kısa sürede söndürüldü Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir evin bahçe kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya'da bahçe yangını kısa sürede söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir evin bahçe kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Küçükhasbahçe Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçe kısmında bulunan otluk alanda çıktı. Dumanları gören mahalle halkı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Son dakika haberleri... Alanya'da bahçe yangını kısa sürede söndürüldü

Son dakika haberleri... Alanya'da bahçe yangını kısa sürede söndürüldü

Son dakika haberleri... Alanya'da bahçe yangını kısa sürede söndürüldü

Son dakika haberleri... Alanya'da bahçe yangını kısa sürede söndürüldü

Son dakika haberleri... Alanya'da bahçe yangını kısa sürede söndürüldü

Son dakika haberleri... Alanya'da bahçe yangını kısa sürede söndürüldü

Son dakika haberleri... Alanya'da bahçe yangını kısa sürede söndürüldü
İhlas Haber Ajansı / Rıza Yanık - Son Dakika Haberleri
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