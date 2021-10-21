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Alanya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

AA / Yunus Uğur - Haberler | Güncel
Alanya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Alanya ilçesinde hırsızlık ile fuhşa aracılık etmek suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde hırsızlık ile fuhşa aracılık etmek suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.D. ve "hırsızlık"tan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Ö.İ'nin ilçede oldukları bilgisine ulaştı.

Ekipler, Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir otele yaptığı baskında, İ.D'yi gözaltına aldı.

Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, Ö.İ'yi de yakaladı.

Adliyeye sevk edilen 2 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Yunus Uğur - Son Dakika Haberleri
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