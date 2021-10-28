ALABORA OLAN BOTTA DENİZE DÜŞEN MUAZ BELLİKLİ,TOPRAĞA VERİLDİ

TEKİRDAĞ (DHA) - MARMARA Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan römorköre yardıma gidilen halat taşıma botunun alabora olmasıyla denize düşen ve hayatını kaybeden 2 personelden Muaz Bellikli (22), memleketi Aksaray'da toprağa gözyaşları verildi.

Olay, 25 Ekim Pazartesi günü Şarköy ilçesinin Mürefte Mahallesi açıklarında meydana geldi. 'Ayazbey' isimli römorkör, henüz belirlenemeyen nedenle Mürefte Limanı açıklarında karaya oturdu. Römorkörde bulunanların yardım istemesi üzerine bölgeye halat taşıma botu sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sırasında, sert hava koşullarının da etkisiyle bot alabora olunca içindeki Metin Altan ile Muaz Bellikli, denize düştü. Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan arama- kurtarma çalışmasında personelden önce Metin Altan'ın cansız bedenine ulaştı ve kaybolan Muaz Bellikli'nin de cansız bedenine olayın meydana geldiği yere 200 metre mesafedeki kayalıklar arasında ulaşıldı. Muaz Bellikli'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Aksaray'a getirildi. Baba evinde helallik alınan Bellikli'nin annesi Münevver Bellikli, 'Oğlum ben seni böyle mi, karşılayacaktım' diye ağladı. Bellikli'nin, cenazesi Yepinar köyü camisinde kılınan namaz sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.