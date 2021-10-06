Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum - Haberler
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Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel
Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum

Alaatin Çakıcı, Twitter hesabından "Bodrum, Milas ve Marmaris'te bu yaz ne oldu?" başlıklı mektup paylaştı. Çakıcı, "CHP, Milas Belediyesi'yle ilgili neden bir araştırma yapmıyor. Sayın devlet büyüklerimizden bir vatandaş olarak isteğim; bu il ve ilçelerle ilgili CHP'nin dile getirmediği devletimizin sorumlu olduğu yetim hakkını korumalarını kendilerinden talep ediyorum" dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni bir mektup paylaşan Alaattin Çakıcı, hedefine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aldı, hükümete seslendi.

"CHP'NİN YAPAMADIĞINI YAPMANIZI TALEP EDİYORUM"

"Bodrum, Milas ve Marmaris'te bu yaz ne oldu?" başlıklı mektubunda "İki de bir sayın muhalefet lideri, ortakları ve kurmayları meclis kürsüsünde sakız gibi ağzına doladığı tank ve palet fabrikası, yetim hakkı, aş-iş konularını batı ve okyanus ötesi üst aklın yönlendirmesiyle doğru olmayan söylemleri sürekli olarak gündeme getirmektedir. Devletin ve milletin bekasını bir seferlik olsa bile şaşkınlıkla diline sürçü lisan etmedi. Milas Belediyesi ile ilgili neden bir araştırma yapmıyor. Hani o namus abidesi yetim hakkı savunucusu tavrıyla Milas ve çevresinde olanlarla ilgili genel merkez, il ve ilçe teşkilatları bir çalışma yapmıyor. Vatandaşın görevi ülke yönetimindeki çatlaklıkları dile getirmektir. Sayın devlet büyüklerimizden bir vatandaş olarak isteğim; bu il ve ilçelerle ilgili CHP'nin dile getirmediği devletimizin sorumlu olduğu yetim hakkını korumalarını kendilerinden talep ediyorum." dedi.

"NEDEN DİLE GETİREMİYORSUN?"

Çakıcı, mektubunun sonunda "Not" olarak belirttiği alanda Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Çakıcı, "Sayın muhalefet lideri, Cumhur İttifakı'na saldıracağınıza yüzde 80 milli savunma sanayisi, tüneller, otobanlar ülkesi olduğunu, sağlık sektöründen başarılı olduklarını, terörle mücadelede dünyaya kafa tuttuğunu neden dile getiremiyorsun?" ifadelerini kullandı.

Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Neden dile getiremiyorsun?

Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum

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Servet Uzun
Servet Uzun
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Haber: Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum - Haberler
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