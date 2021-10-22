Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti

AKSARAY (AA) - ASÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 28 Eylül'de Zehra Zulal Atalay'ın İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine yapılan atamasının bugün itibarıyla iptal edildiği vurgulandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Öğretim üyesi hakkında hukuki sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Sosyal mecralarda tartışma konusu olan ve 28 Eylül'de işe başlamış bulunan; öğretim üyesinin üniversitemize sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili bir hafta önce oluşan tereddüt, ciddiyetle takip edilmiş ilgili kurumla yazışma yapılmıştır. Bugün itibarıyla gelen belge üzerine bahse konu şahsın atanması iptal edilmiştir. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette başvurulmasına ilişkin hukuki süreç başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

SKANDALI NEVŞİN MENGÜ ORTAYA ÇIKARDI

Türkiye'deki en iyi üniversitelerin diplomalarının sahtesinin internette 500 TL'ye satıldığının orta çıkmasının ardından skandal niteliğinde bir olayı da gazeteci Nevşin Mengü yazdı. Mengü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Aksaray Üniversitesi'nde görevli olan Zehra Zulal Atalay Laçin isimli akademisyen hakkında ilginç iddialar ortaya attı. Mengü, Atalay'ın YÖK Ulusal Tez Merkezi ve ODTÜ'nün tez arşivinde bir tane bile tezinin olmadığını ve hatta ODTÜ'den mezun olduğunu beyan eden Atalay'ın diplomasında da gariplikler olduğunu söyledi.

Nevşin Mengü'nün paylaşımları şöyle:

"DİPLOMASINDA REKTÖR OLMAYAN KİŞİNİN İMZASI VAR"

"Taşra Üniversitelerinde neler oluyor? Aksaray Üniversitesi'ne gelen yeni bir akademisyen diğer akademisyenlerin dikkatini çekti. Üniversite'de Ankara'dan "yukarından" bir tavsiyeyle atandığı söylenen Zehra Zulal Atalay Laçin… Atalay, CV'sinde ODTÜ mezunu olduğu beyan etmiş, 2006 yılına ait diplomasında Ahmet Acar'ın imzası var, ancak 2006'da Ahmet Acar rektör değil. Atalay o dönemde başka bir isimle falan okuduğunu söylüyor. Gariplikler bununla sınırlı değil."

"TEZ DANIŞMANININ İHSAN DAĞI OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR, DAĞI KENDİSİNİ TANIMIYOR"

"Doktorasını ODTÜ'ye yaptığını tez danışmanının da İhsan Dağı olduğunu söylüyor. İhsan Dağı böyle bir kişiyi tanımıyor. YÖK Ulusal Tez Merkezi ve ODTÜ'nün tez arşivinde Zulal Hanım'a ait bir tez yok. Üstelik Zulal Hanım'ın üniversiteye sunduğu CV'de beyan ettiği doktora tez başlığı Profesör Doktor Ferhat Pirinççi'nin doktora tezine ait. Zulal Hanım yüksek lisans eğitimini Manchester Üniversitesi'nde Dr. Andreja Zevnik danışmanlığında hazırladığı tez ile 2000 yılında tamamladığını beyan etmiş. Halbuki Dr. Andreja Zevnik 2011 yılında doktora eğitimini tamamlamış. Dolayısıyla bu bilgi de yanlış."

"BAŞKASINA AİT MAKALELERİ KENDİ MAKALESİ GİBİ PAYLAŞIYOR"

"Zulal Hanım'ın CV'de beyan ettiği akademik çalışmalar gerçekte Zeynep Atalay isimli akademisyene ait. Zulal Atalay isimli kişinin Google Scholar sayfasına göz attığınız taktirde gerçekte Zeynep Atalay'a ait olan makaleleri kendi makaleleri gibi paylaştığını görüyorsunuz. Kim bu Zulal Atalay? Gerçekten bir diploması var mı yok mu? Ve gerçekten Taşra Üniversitelerinde neler oluyor? Taşra Üniversitelerinde okuyan öğrenci ve çalışan akademisyen arkadaşlar bize ulaşın. Benzer vakalarla karşılaşıyor musunuz?"