Aksaray'da '1. Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali' başladı - Haberler
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Aksaray'da "1. Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali" başladı

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da

Aksaray'da bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla belediye öncülüğünde düzenlenen "1. Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali" başladı.

Aksaray'da bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla belediye öncülüğünde düzenlenen "1. Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali" başladı.

Merkeze bağlı Karkın köyü etkinlik alanında gerçekleştirilen festival, mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Hasan Dağı eteklerinde yer alan 12 köydeki bağlardan getirilen üzümler ve yöresel ürünlerin sergilendiği etkinlik alanında nostaljik araçlar da ilgi gördü.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalle bölgenin kültürel zenginliğini vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Hasan Dağı çevresinde yetişen üzümün kaliteli pekmezi olduğuna işaret eden Dinçer, şöyle konuştu:

"Bağlarımızı, üzümlerimizi ön plana çıkartmak ve farkındalık oluşturmak için böyle bir program düzenledik. Festivalimiz çeşitli etkinliklerle devam edecek. Çocuklarımıza yönelik oyunlarımız var, uçurtma etkinliğimiz olacak. Pandemi dolayısıyla evde kapanmışlık durumundan kurtulmak ve sosyalleşme adına faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Aksaray'ımız pekmez yapma konusunda çok ciddi adımlar atıyor. Kentte yılda 1000 ton pekmez üretiyoruz. Bunları iç piyasada tüketiyoruz. Bunu daha da artırarak, yurt dışına satmayı planlıyoruz. Hasan Dağı çevresinde yetişen üzümlerimizin kalitesi herkes tarafından biliniyor. Gelecek yıllarda da bunun gibi programlarımız devam edecek."

Dinçer, bu tür etkinliklerin hem bölgenin tanıtımı hem de çiftçilerin ekonomisine katkı sağlaması açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Etkinlikler kapsamında bağ bozumu, pekmez kaynatma yarışması, uçurtma yarışı, nostaljik sinema, konserler, çocuk oyunları, folklor, Malaklı köpeği ve Hasan Dağı atları gösterisi düzenlendi.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aksaray'da '1. Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali' başladı - Haberler
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